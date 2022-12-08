ВИДЕО | Возможности Эстонии принять военных беженцев иссякают, на помощь спешит Финляндия

Возможности Эстонии принять украинских беженцев на исходе. Поэтому со следующего года Эстония будет сотрудничать с Финляндией, где вновь прибывшим беженцам будет предложена возможность отправиться вместо этого в Финляндию, где у них больше шансов получить жилье и работу.

„Это касается новых беженцев, которые еще не обосновались в Эстонии, и это сугубо добровольно“, — подчеркнул министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). План на ближайший год готов, и такое „распределение“ беженцев должно начаться в середине января.

„Прогнозы показывают, что, к сожалению, в течение года беженцев из Украины станет больше, и эстонскому государству будет сложно их принять“, - сказал Ляэнеметс. Помимо плохого состояния сдаваемой в аренду недвижимости, в Эстонии есть проблемы с образованием.

„Мы быстро готовим учителей эстонского языка. К концу следующего года учителей эстонского языка должно быть столько, сколько нам нужно“, - сказал министр. Он подчеркнул, что озабоченность по поводу жилья была еще до прибытия украинских беженцев. Ляэнеметс сослался на трудовую миграцию внутри Эстонии, а в сельской местности это, как правило, единственная возможность арендовать большую квартиру сопряжена с большими дополнительными расходами. „В Эстонии необходимо построить около 5000 новых квартир для поддержки трудовой миграции внутри Эстонии и регионального развития“, — отметил он.

По словам Ляэнеметса, украинцы охотно едут в Финляндию, потому что там, как и в Эстонии, их ждет украинская община. „Мы стараемся быть честными с беженцами и, когда они сюда прибывают, объясняем, что начинают проявляться пределы наших возможностей для обеспечения нормальных условий“, — пояснил он.