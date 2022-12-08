Клеймили Эстонию нацистским государством. Кроме „русского омбудсмена“ под следствием находятся семь российских шпионов

В деле Середенко очевидны параллели с тем, как Россия готовила своих граждан к преступной войне против Украины и стремилась расколоть украинское общество. Здесь тоже встречаются те же самые ключевые слова: необходимость денацификации и якобы преследование русских со стороны государства, а также систематически распространяемые утверждения о том, что эстонское государство не является правопреемным или суверенным.

Eesti Päevaleht рассказывает об этой сети, семи контактных лицах, которые целенаправленно „руководили“ Середенко в интересах российских спецслужб, а также раскрывает истинную деятельность „русского омбудсмена“ Середенко, которой он занимался на протяжении многих лет. Середенко не только оказывал влияние на других людей — его контактное лицо, сотрудник ФСБ с позывным „Студент“ использовал его для получения разведывательной информации. В частности, Студент интересовался тем, что происходит в EKRE, Центристской партии и Объединенной левой партии.

„Является ли Эстонская Республика суверенной страной? „Нет“, — ответит любой здравомыслящий наблюдатель, и будет прав. Эстония в одиночку не в состоянии обеспечить свою безопасность, эстонское небо не охраняют эстонские самолеты, потому что их попросту нет. Флот — „потешный“. Банки — шведские. Своей валюты — нет“.

Так Середенко писал в сентябре 2012 года на сайте russkie.org. Его статья называется „Особенности эстонского суверенитета“. Несколькими строками ниже он заявляет, что у эстонского государства действительно есть своя миссия, но она заключается в русофобии и реабилитации фашизма.