ИНТЕРВЬЮ | „Творить добро – это правильное дело“. Директор фонда борьбы с раком Катрин Куусемяэ о том, как подарить надежду и продлить чью-то жизнь

Цель нашего фонда прежде всего подарить надежду и продлить чью-то жизнь. За восемь лет работы фонда у нас есть человек 10-15, которые, находясь на последней стадии рака, достигли ремиссии. Но это скорее чудо. Это можно назвать подаренной жизнью, и мы всегда очень рады таким новостям, но основная цель все же другая.

Есть ли какая-то статистика о том, как много человек выздоравливает?

К нам обращается онкобольной вместе со своим врачом. Иногда пациент настаивает на лекарстве, которое „нагуглил“ в интернете. Если это расходится с мнением врачей, то мы отказываем. Как правило, только по этой причине. Но такое бывает крайне редко.

У нас есть четкие критерии, по которым наш совет принимает решение. И, пожалуй, главный из них – препарат должен назначаться пациенту врачом и по медицинским показаниям. Мы не поддерживаем альтернативную и народную медицину.

За этот год к нам поступило 260 ходатайств, из них 100-150 человек нуждаются в нашей помощи ежемесячно.

Все наши пациенты зависят от нас на 100%. Потому что в наш фонд обращаются те, чье лечение больничная касса больше не в состоянии оплатить. Это значит, что нужный препарат не входит в список лекарств, компенсируемых больничной кассой.

Есть ли такие люди, которые напрямую зависят от вашего фонда? Те, кто без вашей помощи не смог бы обеспечить себя нужным лекарством?

В совете десять человек. Пять из них – это ведущие онкологи из Эстонии. У нас представлены все онкологические центры: Северо-Эстонская региональная больница, клиника Тартуского университета и Восточно-Таллинская центральная больница. Остальные пять человек – это основатели фонда. Если мнения врачей разделились, то именно основатели принимают окончательное решение.

Также работаю с нашими волонтерами, которых у нас 400 человек. Ищу для них возможности, чтобы они могли собирать пожертвования. Разрабатываю логистику, нахожу необходимый набор инструментов для их работы.

Я отвечаю за повседневную работу фонда. Например, занимаюсь запросами от людей, нуждающихся в помощи. Подготавливаю необходимые документы, направляю их членам совета. Это люди, которые принимают решение одобрить ходатайство или нет.

Расскажите немного о своей работе, что входит в ваши обязанности?

Вы можете вспомнить самый яркий случай выздоровления?

Это наш первый пациент – Алар Тупп, который обратился к нам 8 лет назад. У него была меланома и лечение стоило 160 000 евро – по тем временам особенно дорого. Но сумели ему помочь. Сейчас у него ремиссия, и он уже много лет живет без симптомов.

Удивительный случай произошел и с женщиной из Нарвы у которой был рак легких, но сейчас она тоже в ремисси.

У вас на сайте написано, что через фонд прошли дети от 5 лет. Можете рассказать про это?

Это было двое детей – Таурис (5 лет) и Анабель (7 лет), которым диагностировали нейробластому. Больничная касса в тот момент не покрывала дорогостоящее лечение, и тогда обратились к нам. Мы организовали кампанию по сбору средств и набрали нужную сумму за полтора дня. Сегодня они так же находятся в ремиссии, а лекарства, которые мы использовали, наконец добавили в список субсидируемых за счет больничной кассы.

На лечение детей люди охотней жертвуют деньги, чем на лечение взрослых?

Если мы говорим о благотворительности, то для детей и животных всегда жертвуют больше. Но я не думаю, что для взрослых собирать сложней. Например, детский фонд по количеству пожертвований уступает нашему. Мы детям тоже помогаем, но, к счастью, их эта болезнь настигает реже.

А почему больничная касса не оплачивает?

Она оплачивает, просто не все. Иногда люди обращаются к нам уже после пяти или шести лет лечения от больничной кассы. В какой-то момент это лечение просто перестает оказывать воздействие на болезнь, и единственное, что может им помочь – это инновационные препараты, которых просто нет в списке у больничной кассы. А нет их, потому что это дорогостоящее лекарство, в котором нуждается всего несколько человек в год, а значит это нерентабельно для больничной кассы. Люди там всегда оценивают прежде всего экономическую эффективность.

Какое самое редкое онкологическое заболевание вам встречалось?