Судебное разбирательство продолжается: суд отклонил ходатайство по делу Репс о переносе процесса(2)
Во вторник защитники Майлис Репс подали ходатайство о переносе судебных слушаний.
На сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда за закрытыми дверями обсуждалось ходатайство защитников об отсрочке судебного заседания по делу бывшего министра образования и нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия).
Соответствующее ходатайство адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла подали на слушаниях во вторник, после чего был заслушан вызванный в качестве свидетеля Урмо Аава.
На сегодняшнем заседании представители уже не присутствовали, потому что обсуждался только запрос, поданный во вторник, и то за закрытыми дверями, со ссылкой на конфиденциальные личные данные.
Просьба отложить слушания, вероятно, связана с беременностью Репс, о чем она сообщила общественности через педиатра Адика Левина.
Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане сообщила, что суд отклонил ходатайство защитника об отсрочке слушаний. Таким образом, следующая сессия состоится 16 декабря.