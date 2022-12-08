Новости Эстонии
08.12.2022, 15:15

Судебное разбирательство продолжается: суд отклонил ходатайство по делу Репс о переносе процесса

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Защитники просят перенести заседание Майлис Репс
Защитники просят перенести заседание Майлис Репс
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Во вторник защитники Майлис Репс подали ходатайство о переносе судебных слушаний.

На сегодняшнем заседании Харьюского уездного суда за закрытыми дверями обсуждалось ходатайство защитников об отсрочке судебного заседания по делу бывшего министра образования и нынешнего члена Рийгикогу Майлис Репс (Центристская партия).

Соответствующее ходатайство адвокаты Пауль Керес и Андри Рохтла подали на слушаниях во вторник, после чего был заслушан вызванный в качестве свидетеля Урмо Аава.

На сегодняшнем заседании представители уже не присутствовали, потому что обсуждался только запрос, поданный во вторник, и то за закрытыми дверями, со ссылкой на конфиденциальные личные данные.

Просьба отложить слушания, вероятно, связана с беременностью Репс, о чем она сообщила общественности через педиатра Адика Левина.

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане сообщила, что суд отклонил ходатайство защитника об отсрочке слушаний. Таким образом, следующая сессия состоится 16 декабря.

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