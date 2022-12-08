Запуск дрона в Нарве обошелся пилоту в 200 евро

Пограничная безопасность

2 декабря пограничники обнаружили беспилотный летательный аппарат, летевший в пограничной зоне города Нарва. Пограничники объяснили пилоту дрона, что в Эстонской Республике беспилотные летательные аппараты не могут летать в пограничной зоне без согласования с PPA и Департаментом транспорта. Человек был оштрафован на 200 евро.

В минувшие выходные пограничники не допустили въезд в Эстонию на погранпереходе Нарва-1 шестнадцати граждан России и Украины, восьми граждан Молдовы, двух граждан Марокко и по одному гражданину Сербии, Грузии и Армении. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

6 декабря на пограничном переходе „Нарва-1“ было обнаружено нарушение визового режима гражданином Молдовы. Мужчину оштрафовали, обязали покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию стран Шенгенского соглашения.

6 декабря на погранпереходе Нарва-1 в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, России, Кыргызстана и одного гражданина Украины. У людей не было соответствующих документов для въезда в страну, они давали неясные заявления о цели поездки или в ходе интервью было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

Кража

6 декабря в полицию поступило сообщение о том, что из магазина, расположенного на Нарвском шоссе в Йыхви, были украдены товары на сумму 54 евро. Охранник задержал 42-летнего мужчину и передал его полиции. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.

Физическое насилие

3 ноября в полицию поступило сообщение о том, что 52-летний мужчина ударил 56-летнюю женщину во время конфликта между ними на улице Катсе в Кохтла-Ярве. Точные обстоятельства произошедшего полиция разъяснит в рамках уголовного производства.