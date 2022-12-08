Умер известный тренер по фехтованию Игорь Чикинев

Подопечные Чикинева, участвовавшие в четырех Олимпийских играх, завоевали множество медалей на титульных соревнованиях, сообщил Союз фехтования Эстонии.

Игорь Чикинев родился в 1961 году в Кохтла-Ярве в Эстонии, но через три года его семья перебралась в Таллинн. Занимался хоккеем и футболом, в 1973 году увлёкся фехтованием. Первым тренером был Валерий Романов, а позже с ним работал Клавдий Ядловский. После окончания средней школы выиграл чемпионат СССР среди юниоров.

В 1982 году создал первую группу фехтования при спортивной школе Морского района Таллинна. В группу его учеников попала и будущая олимпийская чемпионка Оксана Ермакова.

В начале 1990-х годов был главным тренером женской сборной независимой Эстонии. Команда завоевала бронзу на чемпионате мира в 1993 году, а Ермакова стала чемпионкой в индивидуальном зачёте.

Тренировал Николая Новосёлова, двукратного чемпиона мира. В 2013 году вновь стал главным тренером сборной Эстонии.

Чикинёв, который тренировал сборную Эстонии по шпаге в 2013–2018 и 2020–2021 годах, также дал значительный импульс новому поколению эстонских фехтовальщиков, которые в этом году завоевали несколько подиумов на крупных международных соревнованиях (бронза на чемпионате Европы до 23 лет, две серебряные медали юниорских этапов КМ).

Помимо сборной Эстонии, Чикинёв также тренировал сборные Швеции и Узбекистана.

Эстонская ассоциация фехтовальщиков выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Игоря Чикинёва.

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