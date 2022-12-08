ФОТО | При пожаре в жилом доме погиб человек

Прибывшая на место за восемь минут спасательная команда из Пылва обнаружила полностью охваченный пламенем дом, крыша и перекрытия которого уже обвалились. До руководителя спасательных работ дошла информация, что в доме также мог быть человек. В 12:55 в руинах нашли останки погибшего мужчины - очевидно, владельца дома.

Точные причины пожара устанавливаются.

Спасатели обращают внимание на то, что при использовании источников тепла необходимо осторожно обращаться с открытым огнем и, несмотря на холодную погоду, не топить слишком сильно. Безопасно сначала затопить полную печь, а потом сделать перерыв и во второй половине дня затопить еще. Каждое отопительное устройство имеет предел допустимой температуры, по достижении которой устройство становится опасным для здания и окружающих. Слишком сильно затопленная печь начинает разваливаться и, чрезмерно нагревшись, может стать причиной пожара.

В этом году в пожарах уже погибло 40 человек. За весь прошлый год огонь унес жизни 39 человек.