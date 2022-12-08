Департамент здоровья прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом

Так, по результатам мониторинга сточных вод на 48-й неделе содержание вируса SARS-CoV-2 в сточных водах находится на уровне, аналогичном уровню предыдущей недели. Большинство взятых в разных населенных пунктах образцов, то есть почти 63%, оказались на относительно высоком оранжевом уровне опасности, а 28% - на желтом уровне.

Среди усредненных проб наибольшее содержание вирусных частиц было выявлено в Кейла и Пайде.

Согласно данным секвенирования, в Эстонии продолжает распространяться исключительно штамм омикрон. Подвид BA.5 вместе с его субвариантами по-прежнему составляет более 90% всех циркулирующих подвидов. В частности, речь идет о субвариантах BA.5.2, которые носят название BF.7 и BQ.1.

Что касается больных коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении, то на прошлой неделе больничное лечение было назначено 190 пациентам с коронавирусом, что на 18% больше показателя прошлой недели.

Из госпитализированных 65 человек проходят лечение ввиду симптоматического COVID-19. В остальных случаях пациенты были госпитализированы из-за основного заболевания, а COVID-19 у них был диагностирован в качестве сопутствующего.

В настоящее время в больнице находится ровно 200 пациентов с COVID-19, из них 5 - в реанимации, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. 88% госпитализированных старше 60 лет.

За прошедшую неделю количество больных гриппом увеличилось втрое. Стационарное лечение на прошлой неделе понадобилось 14 больным.

В этом году в Эстонии выявлено 236 новых случаев ВИЧ-инфекции, в 114 из них болезнь была завезена из Украины.