Новости Эстонии
08.12.2022, 15:45

ФОТО | „Беда не приходит случайно“. Унесший три жизни пожар не стал для соседей неожиданностью

 

В сгоревшем в ночь на среду в деревне Микитамяэ в Сетомаа жилом доме погибли три человека.

В среду около полудня в двухэтажном жилом доме советской постройки на улице Соэлаане царит состояние шока. Дверь разрушенного пожаром подъезда распахнута настежь, стены - черные, как смоль, окна выбиты от жара, а мебель в квартирах почти полностью выгорела. Впрочем, для жильцов многоквартирного дома, ставших свидетелями трагического пожара, случившегося ночью, это не стало неожиданностью — такого развития событий опасались давно.

„Ночью меня разбудил сосед, он стучал в дверь и кричал, что дом горит“, — рассказала Delfi одна из жильцов дома, свидетельница происшедшего, пожилая женщина. „Мы выбежали и позвонили в центр тревоги. Мы сделали несколько звонков, прежде чем приехала пожарная команда“, — рассказала она.

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