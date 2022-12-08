ФОТО | „Беда не приходит случайно“. Унесший три жизни пожар не стал для соседей неожиданностью

В среду около полудня в двухэтажном жилом доме советской постройки на улице Соэлаане царит состояние шока. Дверь разрушенного пожаром подъезда распахнута настежь, стены - черные, как смоль, окна выбиты от жара, а мебель в квартирах почти полностью выгорела. Впрочем, для жильцов многоквартирного дома, ставших свидетелями трагического пожара, случившегося ночью, это не стало неожиданностью — такого развития событий опасались давно.