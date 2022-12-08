ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Каллас выразила удовлетворение тем, что вчера Рийгикогу принял бюджет на 2023 год. Она сказала, что это было историческое событие, поскольку никогда ранее бюджет не принимался единогласно всеми фракциями. „Это бюджет, который дает жителям Эстонии чувство уверенности в том, что вместе мы справимся“, - отметила Каллас.

Более подробно о бюджете можно прочитать ЗДЕСЬ.

Также Рийгикогу принял законопроект о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в Закон о подоходном налоге. Благодаря изменениям с 1 июля следующего года место в попечительских домах станет доступнее для получателей услуг, повысится качество общего ухода, а также улучшится уровень услуг, поддерживающих жизнь дома. Кроме того, местное самоуправление будет частично возмещать расходы на проживание и питание тех получателей услуг, доход которых ниже средней пенсии по старости. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

Еще одна хорошая новость, сообщила Каллас, заключается в том, что в ближайшее время США направят в Эстонию дополнительные подразделения. Подробности сообщит позже Министерство обороны.

Недавнее установление потолка цен на российскую нефть также можно назвать положительным достижением. Хотя Эстония и хотела, чтобы эта планка была ниже, все-таки пришлось идти на компромисс.

Рейнсалу добавил, что в январе, когда будет происходить следующий пересмотр ценового потолка, нужно будет приложить усилия, чтобы снизить его еще.

Он поблагодарил журналистов за то, что они обратили внимание на планы эстонской госкомпании Operail, которая собирается переводить в Финляндии с российский никель. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

„Хочу похвалить прессу, которая, напомню, привлекла внимание к делу Operail. Этот бизнес разрешен с юридической точки зрения, но вопрос в том, допустимо ли это с моральной. Компания должна отказаться от любого бизнеса в российском направлении“.

Новость дополняется.