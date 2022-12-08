В Харьюмаа автомобиль сбил на пешеходном переходе десятилетнюю девочку

В 00:28 произошла авария на 13 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме в Харьюмаа, где 19-летний мужчина не справился с управлением своего легкового автомобиля BMW X6, двигавшегося по второй полосе. В результате, BMW отклонился на первую полосу и столкнулся там с автомобилем Mercedes-Benz Vito, которым управлял 24-летний мужчина. В результате столкновения Mercedes-Benz вылетел в кювет и перевернулся через крышу. Водитель и пассажир Mercedes - 19-летний мужчина - были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 12:31 произошла авария на Колде пст, 55 в Таллинне, где 22-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A5 не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало с дороги влево и врезалось в дерево. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 14:31 возле Куусалу теэ, 21 в поселке Куусалу в Харьюмаа произошло ДТП, в ходе которого 34-летний мужчина на легковом автомобиле Škoda Octavia наехал на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в Таллиннскую детскую больницу.

В 14:49 произошла авария возле Техника, 95 в Таллинне, где 38-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota CH-R не справился с управлением, съехал на прямом участке дороги вправо через бордюр и врезался в дерево, после чего автомобиль перевернулся на левый бок. Точные обстоятельства аварии устанавливаются. Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18:38 произошла авария на 5 км шоссе Пярну-Лихула в поселке Папсааре в Пярнумаа, где 61-летняя женщина на легковом автомобиле Mercedes-Benz B 180, выезжая на дорогу с полосы разгона, не уступила дорогу легковому автомобилю Ford Torneo Connect под управлением 62-летнего мужчины. В результате столкновения Mercedes-Benz отбросило в кювет. Водителя Mercedes доставили в Пярнускую больницу.