Лучшими спортсменами Таллинна в этом году названы Келли Сильдару и Янек Ыйглане

Мэр Михаил Кылварт напомнил, что Таллинн награждает лучших спортсменов и команды с 1994 года. „И сегодняшние лауреаты, и все, кто был отмечен этой наградой за последние 26 лет, привозили домой высокие титулы с Олимпийских игр и чемпионатов мира. Удача наших спортсменов на крупных соревнованиях поддерживает эстонский спорт и выделяет Таллинн на карте мира. Ваши успехи повлияли и на то, что Таллинн получил титул Спортивной столицы Европы-2025, - сказал Кылварт. – Позвольте выразить вам благодарность и пожелать сильной мотивации и воли, чтобы быть заразительным примером для молодежи в стремлении к воплощению настоящей большой мечты“.

Обладательница титула лучшей спортсменки Таллинна 2022 года Келли Сильдару на зимних Олимпийских играх в Пекине завоевала бронзовую медаль в слоупстайле и четвертое место в хаф-пайпе. Тренер Келли Сильдару – Михкель Устав. Спортсмен года Янек Ыйглане на чемпионате Европы по десятиборью завоевал бронзу. Тренер Янека Ыйглане – Джеймс Томас.

Завоевавшая титул молодой спортсменки года Энели Ефимова – обладательница трех золотых медалей чемпионата Европы среди юниоров: на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом, на чемпионате мира на дистанции 50 метров брассом она заняла 6 место, на дистанции 100 метров брассом – 10 место. Тренер Энели Ефимовой – Хенри Хейн.

Титул параатлета года достался команде керлингистов на инвалидных креслах в составе которой Кятлин Рийдбах, Сигне Фалькенберг, Андрей Койтмяэ и Лаури Мурашов, команда заняла на паралимпийских играх в Пекине 10 место. Тренер команды – Крис Боуден.

Титул лучшей команды года получила женская футбольная команда FC Flora, которая в этом году стала чемпионом Эстонии, обладателем кубка и суперкубка Эстонии, а также завоевала серебряную медаль Балтийской лиги. Главный тренер команды – Александра Шеволдаева.