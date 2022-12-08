ВИДЕО | В начале войны Путин обещал не оккупировать земли Украины. А теперь (с усмешкой) говорит о „новых территориях“
Издание „Медуза“ публикует видео, которое наглядно иллюстрирует, как в очередной раз слова президента РФ Владимира Путина расходятся с его действиями.
7 декабря президент России Владимир Путин провел встречу с Советом по правам человека (для которой, по неофициальным данным, был подготовлен список запретных тем). Один из членов СПЧ Евгений Мысловский, задавая президенту вопрос о войне, упомянул, что „весь народ ждет результатов“ и что у России „появились новые территории“. Путин в ответ уточнил, какие результаты имел в виду Мысловский. И хотя тот ответил, что говорил про расследование уголовных дел, президент стал рассуждать о результатах войны.
„Вы упомянули о том, что появились новые территории — это все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации — это серьезные вещи. <…> Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю“, — заявил с усмешкой Путин, который уже сравнивал себя с Петром I.