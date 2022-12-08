„Чувствуют себя совершенно свободно“. ЧВК „Вагнер“ продолжает вербовать заключенных на войну с Украиной

Опасения Александра Болчева по поводу возможного обмена легко объяснимы. Би-би-си подробно рассказывала историю бывшего заключенного Евгения Нужина, который добровольно сдался в украинский плен и даже выражал желание воевать на стороне ВСУ, но в итоге был передан по обмену обратно и жестоко, без суда, казнен. Скорее всего, это сделали люди из ЧВК „Вагнер“.

Александр Болчев говорит, что „ничего не слышал про Нужина“ и переспрашивает его фамилию. Его родственница (попросила себя не называть из соображений безопасности) в разговоре с Би-би-си говорит о Нужине в первой же фразе. „Мы плачем второй день, я написала в колонию и звонила, они не отвечают... Хорошо, что живой, но его же выдадут и убьют, убьют точно. Может, можно этому их написать? Чтобы не меняли“. Она забывает фамилию президента Украины Зеленского, но имеет в виду именно его.

- Только на тот свет шанс, и все, - у Болчева стоят слезы в глазах, он утирает их шапкой. - Больше шансов никаких нет. Ну пожалуйста.... Если я вернусь, то вообще ничего...

В сентябре к ним в колонию приехали вербовщики от частной военной компании „Вагнер“ и, рассказывает Болчев, предложили им завербоваться в свои ряды в обмен на амнистию через полгода, „учебные“ 150 тысяч и боевые 250. В учебке ЧВК „Вагнер“ Болчев пробыл два месяца. На фронте - один день. Ему дали автомат, девять патронов, бронежилет, каску, штык-нож „и больше ничего“.

Молодой мужчина в камуфляже сидит напротив невидимого интервьюера, украинского журналиста YouTube-канала „Бутусов+“. Он постоянно растерянно моргает. Мужчину зовут Александр Болчев, ему 26 лет, и, по его словам, до недавнего времени он отбывал свой очередной срок в „ИК-4 строгого режима“ в Республике Марий Эл. Болчев говорит, что ему дали три с половиной года „за кражу барашка“ в родной деревне Гагарино Липецкой области.

При этом сначала Пригожин фактически одобрил внесудебную казнь Нужина: „Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми“, - сказал он тогда. А на следующий день добавил: „Нужин предал свой народ, предал своих товарищей, предал осознанно. Не попался в плен и не сдался, а спланировал свой побег. Нужин - предатель“.

Создатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин от истории с гибелью бывшего заключенного Севальнева поспешил откреститься, заявив, что „в рядах ЧВК „Вагнер“ никогда не было этого человека, он никогда не прибывал ни в какие лагеря подготовки и никогда не работал в ЧВК „Вагнер“.

Глава „Руси сидящей“ Ольга Романова говорит, что сидящие в колониях заключенные сообщают о нескольких десятках внесудебных казней завербовавшихся зеков. При этом очень часто речь идет не о гражданах России, а об иностранцах - белорусах, киргизах, азербайджанцах или узбеках. Из-за чего правозащитница предполагает, что, возможно, на самом деле это не вагнеровцы с ними расправились, а эти заключенные просто погибли в ходе боевых действий. Но представители ЧВК предпочли сообщить родственникам об их казни как дезертиров, чтобы не возиться с транспортировкой тела и не выплачивать „гробовые“.

Уже 1 декабря представитель министерства обороны сообщил жене Севальнева, что ее муж погиб в самопровозглашенной ДНР от осколочных ранений и сильного удара по голове. Так что Осечкин предполагает, что Севальнев мог быть казнен [российской стороной], как и Нужин.

В ЧВК Севальнев дослужился до командира роты и даже успел получить награду за успешный выход из окружения, но затем с ранением попал в больницу, его бывшие подчиненные дезертировали со своих позиций, и 20 ноября Севальнев позвонил своей жене Лилии с рассказом, что его прямо из госпиталя увозят на расстрел.

После большого общественного резонанса Пригожин тогда начал заявлять, что Нужина казнили не по его приказу, а что он якобы был выкраден и убит спецслужбами США или других стран НАТО. Он обратился с издевательским письмом к российскому генпрокурору Игорю Краснову, попросив расследовать убийство бывшего заключенного. 23 ноября Пригожин отправил в Европарламент кувалду с бутафорскими следами крови, но в смерти Нужина теперь предпочитает обвинять ЦРУ.

Гарантии и видео расправ

„Знаете, сколько народу записалось из нашей колонии? Практически каждый пятый. Сто пятьдесят человек из примерно восьми сотен“, - рассказывает Би-би-си Евгений Н. из одной из колоний „для первоходов“ на юге (просил не называть его имени из соображений безопасности). В этой колонии отбывают наказание те, кто попал за решетку в первый раз - почти ни у кого из них нет больших сроков. „По приколу“ (2,5 года срока), „Да просто надоело“ (3 года срока“), „А вдруг пронесет!“ (7 лет)“, - рассказывает Евгений. По его словам, идет „один молодняк“, а более старшие сидельцы пытаются их отговаривать, в основном, безуспешно.

„Срок у меня - 9 лет за покушение на незаконное распространение наркотических веществ. То есть я даже до конца и не совершил преступление. Ну да ладно, не в этом суть нашего диалога, - рассказывает Би-би-си еще один заключенный из дальневосточной колонии, уже завербовавшийся в ЧВК. - Приезжали они [вербовщики] до этого в первый раз - тогда я еще сомневался в своем решении, но после того как уехала первая партия - пожалел, что я не с ними. Но последнее мое решение сопоставимо с моим желанием покинуть эту страну. Причем это независимо от СВО, так как мое желание созрело еще задолго до всей этой ситуации. Меня в целом не устраивает бесперспективно жить в этой стране. И вот, спустя 6 лет отсидки, появляется такая возможность убить двух зайцев сразу - покинуть зону и страну за раз“