Из-за глупой шутки в Таллинне на вызов выехали полиция, скорая помощь и спасатели. Патруль задержал „шутника“

Один из читателей, живущий в Пыхья-Таллинне, сообщил, что поздно вечером 7 декабря к одному из жилых домов на улице Туулемаа съехались несколько машин скорой помощи и полиции, приехали даже спасатели.

Как сообщил Delfi Рандо Рандмаа из Ида-Харьюского отделения полиции, 7 декабря около 22 часов в Центр тревожной связи позвонил мужчина и сообщил о том, что в Пыхья-Таллинне один мужчина ударил другого ножом. Выехавшие на место полицейские патрули выяснили, что звонивший, якобы получивший ножевое ранение, жив и здоров. Никто не пострадал и поножовщины не случилось. Звонивший в полицию мужчина сообщил полицейским, что просто пошутил.

„На сообщение отреагировали и другие оперативные службы, включая скорую помощь и спасателей. Полицейские, медики и спасатели ежедневно помогают людям, оказавшимся в сложном положении. И поэтому очень грустно, что кто-то решается „шутить“ таким образом, а к тем, кто действительно попал в беду, помощь может не успеть вовремя“, - сказал Рандмаа.

Патруль задержал 55-летнего мужчину, позвонившего в Центр тревожной связи, в отношении его инициировано дело о проступке по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание за ложный вызов специальных служб. „Позвонивший в Центр тревожной связи мужчина имел явные признаки опьянения, сейчас выясняется, находился ли он в состоянии опьянения“, - добавил Рандмаа.