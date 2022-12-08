Politico назвал Зеленского самым влиятельным европейцем, а Путина — неудачником года

„Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это мало кто верил до вторжения России в феврале“, — говорится в материале, посвященном Зеленскому.

В обращении, записанном для Politico, президент Украины поблагодарил граждан страны, отстаивающих свою независимость, а также „всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность“. „Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время“, — добавил Зеленский.

Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2022 года Politico включило 28 политиков. Среди них упоминается президент РФ Владимир Путин, которого издание объявило „неудачником года“.

„Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину стало разваливаться почти так же быстро, как и началось… Оно низвело Россию до страны третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала, — пишут авторы Politico. — Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется… Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей“.

В начале декабря президента Украины Владимира Зеленского объявили человеком года американский журнал Time и британская газета Financial Times.