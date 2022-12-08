ВИДЕО | Представитель Бразилии грубо обошелся с кошкой во время пресс-конференции

Инцидент случился во время пресс-конференции нападающего сборной Бразилии и мадридского „Реала“ Винисиуса Жуниора перед четвертьфиналом с Хорватией. На стол, за которым сидели Винисиус с сотрудником пресс-службы (Родригес), неожиданно залезла кошка. Родоигес сначала погладил кошку, а потом схватил за шкирку и бросил с высоты на пол.

Находившиеся в зале журналисты и другие участники пресс-конференции были явно потрясены этим поступком пресс-атташе сборной Бразилии. Кто-то вскликнул, кто-то что-то произнёс. Родригес лишь развёл руками – по его выражению лица можно было подумать, что он не понял, отчего такая реакция у собравшихся. Винисиус Жуниор поначалу находился в недоумении от увиденного, а потом посмотрел на пресс-атташе и громко засмеялся. Пресс-конференция продолжилась, о кошке тут же забыли. Сообщает „Чемпионат“.