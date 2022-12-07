ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (287-й день) | США: мы не поощряем удары по территории России

По утренней сводке Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские силы отбили российские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донбассе - Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. 6 декабря ВС РФ нанесли 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. От российских ракет пострадали жилые дома и другие гражданские объекты Краматорска, Кривого Рога, а также села Степное Запорожской области. В то же время за прошедшие сутки ВСУ сбили 17 российских беспилотников, в том числе 14 дронов „Shahed-136“, заявил украинский Генштаб.

Три человека ранены в Запорожском районе одноименной области в результате российской атаки ракетами С-300 и беспилотными летательными аппаратами. „Российские оккупанты продолжают ночной террор наших мирных земель. Этой ночью враг атаковал беспилотниками и ракетами С-300 две общины Запорожского района. В одном из сел разрушены 2 дома, еще 8 повреждены. Предварительно известно о трех раненых, в том числе о девушке 15 лет“, - сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух. В другом селе в результате взрыва ракеты один дом был разрушен и еще 10 повреждены. Люди не пострадали. Украинские силы обороны сбили шесть российских дронов.

В ночь на 7 декабря российские войска подвергли Днепропетровскую область массированному обстрелу , в результате которого был причинен серьезный материальный ущерб. „Горячая ночь... Россияне атаковали область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и „Ураганами“, - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, защитникам удалось сбить все восемь беспилотников „Shahed 136“, которые россияне направили на область. Сильнее других пострадал Никополь, где повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы, несколько магазинов, офисные здания и колледж. По предварительным данным, раненых и погибших нет.

Число погибших россиян, участвовавших в войне против Украины, за сутки возросло на 540 до 92 740, заявил Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, за день уничтожено шесть российских танков (с начала полномасштабной войны - 2935), четыре боевых бронированных машины (5909), восемь артиллерийских систем (1923), 14 БПЛА оперативно-тактического уровня (1601) и 21 единица автомобильной техники и автоцистерн (4526), указывается в заявлении в Facebook.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении обысков в монастырях и соборах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Контрразведывательные мероприятия проходят в Черкасской, Волынской и Херсонской областях, указывается в заявлении СБУ в Telegram. Среди прочего, речь идет о Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии, Свято-Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии, Свято-Успенском соборе в Херсоне, управлении Черкасской епархии УПЦ, Свято-Георгиевском женском монастыре Уманской епархии. Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, заявили в СБУ.

В профильных комитетах Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали законопроект об оборонном бюджете на 2023 год на сумму 858 млрд долларов (819 млрд евро), в который включены среди прочего 800 млн долларов (746 млн евро) на поддержку Украины . Это на 500 млн долларов (478 млн евро) больше, чем запрашивал президент Джо Байден.

По информации агентства dpa из дипломатических источников в ООН, Россия вновь заказала у Ирана сотни дронов и баллистических ракет . „Мы знаем, что Иран планирует увеличить поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах, - цитирует агентство собеседника, по словам которого, речь идет о сотнях ракет и беспилотников. - Я не думаю, что они уже отправлены, но они однозначно находятся в портфеле заказов“.

Войска РФ в течение минувших суток 51 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов. В результате этих обстрелов два мирных жителя погибли и еще один был ранен, сообщил в Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич. Кроме того, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В НАТО предполагают, что зимой Россия перегруппирует свои войска и подготовится к наступлению весной. „Россия пытается заморозить эту войну хотя бы на короткое время,… чтобы затем весной начать крупное наступление“, - заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Комментируя возможные удары украинских беспилотников по аэродромам в России, он указал, что у НАТО нет дополнительной информации. Глава НАТО также заявил, что союзники продолжат „беспрецедентную“ поддержку Украины. При этом он отметил, что уже поставленные системы или вооружения также должны быть боеспособными, а это означает необходимость большого числа новых боеприпасов и ремонтных работ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной. „Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, конечно, мы будем готовы разговаривать“, - цитирует слова Лаврова „Интерфакс“.

„Однако, по всей вероятности, это иллюстрирует искреннюю (но ложную) уверенность некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил. Слишком слабая стратегическая оценка является одним из критических недостатков центральной российской властной архитектуры, о чем свидетельствует первоначальное решение России о вторжении в Украину“, - указывается в обзоре, опубликованном в Twitter.

В ежедневном обзоре о ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании обращает внимание на строительство Россией оборонительных сооружений вдоль границы с Украиной , а также вглубь Белгородской области. Кроме того, 6 декабря губернатор этой области заявил о создании отрядов территориальной обороны, напомнили в Лондоне. Британское ведомство отмечает, что сообщения о рытье траншей в Белгородской области поступают, как минимум, с апреля, но новые сооружения представляют собой более сложные конструкции для отражения механизированного нападения. В Лондоне предполагают, что российские власти возводят на своей территории оборонительные сооружения, пытаясь разжечь патриотические чувства россиян.

Евросоюз предлагает ввести ограничения против 200 физических и юридических лиц в рамках девятого антироссийского санкционного пакета, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в список войдут военные, оборонные предприятия, члены Госдумы и Совфеда, министры, губернаторы и политические партии.

Путин признал наличие дезертиров в российской армии на фронте. „Есть ребята, которые покидали свои боевые позиции? Да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше“, - заявил он.

Путин назвал бессмысленным проведение дополнительной мобилизации в РФ. Он заявил, что 150 из 300 тысяч мобилизованных уже переброшены на фронт, а остальные проходят подготовку в учебных центрах. „В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла, и необходимости для государства и минобороны в настоящее время нет никакой“, - указал российский президент.

Угроза ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека. „По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой - но если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории, они сильно ограничены“, - заявил он в ответ на просьбу дать личную гарантию того, что РФ не применит ядерное оружие первой.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что за минувшие сутки в результате российского вторжения в Украину погибли четыре мирных жителя, еще 16 получили ранения. По данным на 9.00 7 декабря, в Запорожской области зафиксирован один погибший и трое раненых, в Харьковской области - один погибший и двое раненых, в Херсонской области - двое погибших и трое раненых. В Днепропетровской и Сумской областях ранения получили по одному человеку, в Донецкой - трое, написал Тимошенко в Telegram со ссылкой на данные областных военных администраций.

Украина не обязана ограничиваться собственной территорией в обороне, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

„Украина не обязана ограничивать свои оборонные усилия собственной государственной территорией. Впрочем, как правило, мы не высказываем позицию касательно таких инцидентов“, - сказал Хебештрайт, комментируя сообщения о недавних ударах украинскими беспилотниками по военным аэродромам на территории России.

Белый дом попытался в среду дистанцироваться от недавних украинских ударов по российской территории, сообщает американский телеканал Си-эн-эн.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут уважать решения Украины на поле боя, но не поощряют эскалацию.

„Конечно, мы это не поощряли и не помогали Украине нанести удар по России. Мы были сосредоточены и по-прежнему сосредоточены на том, чтобы у Украины были возможности и ресурсы, необходимые для самозащиты, - цитирует Джона Кирби Си-эн-эн. - Все, что мы предоставляем, действительно разработано с учетом этого“.

„Мы предоставляем им информацию, чтобы помочь им защитить себя. Мы, безусловно, предоставляем им ресурсы и оружие для самообороны. Но они принимают собственные решения. Вся идея, весь принцип этой войны - это суверенитет, и, в отличие от русских, мы уважаем украинский суверенитет. Когда мы поставляем им систему вооружений, она принадлежит им. Где они ее используют, как они ее используют, сколько боеприпасов они используют для этой системы - это украинские решения, и мы это уважаем“, - добавил он.

Но любая эскалация за пределами Украины, по словам Кирби, не идет на пользу интересам национальной безопасности США.