Путин: необходимости для новой волны мобилизации сейчас нет

„Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой“, — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что даже те, кто был призван в первую волну, до сих пор не все добрались до фронта: по словам Путина, из 300 тысяч уже мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне „специальной военной операции“.

При этом Путин выразил мнение, что „СВО может быть длительным процессом“.

Власти РФ с начала ноября настаивают, что мобилизация в России уже завершена. При этом Кремль игнорирует просьбы об издании соответствующего президентского указа, утверждая, этот документ не нужен. Независимые юристы подчеркивают, что это не так, и пока указа нет, мобилизационные мероприятия могут быть продолжены в любой момент.

Несмотря на то, что массовая кампания по мобилизации с начала ноября прекратилась, из разных регионов России регулярно поступают отдельные сообщения о том, что военкоматы продолжают присылать повестки и забирать людей на войну.