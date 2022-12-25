„Это повторится“. Почему активисты обливают супом дорогие картины? Рассказывают „Зеленые Эстонии“
Новость об активистых, обливших супом картины в галерее в Верикобритании разлетелась по всему миру. Эстонские политик и активистка рассказали репортеру RusDelfi о том, чего хотят активисты эко-движения Just Stop Oil, дойдет ли радикальное движение до Эстонии и чем грозит игнорирование проблем, связанных с изменением климата.
Прогремевшая на всю Европу акция организации Just Stop Oil, когда супом была облита картина Ван Гога, шокировала общественность. Акция стала одним из самых громких событий уходящего года. В эстонских СМИ эта тема постепенно сошла на нет, хотя активисты движения в Великобритании по-прежнему продолжают протестовать.
Участники Just Stop Oil борются за то, чтобы правительство Великобритании прекратило инвестировать в нефтяную промышленность, объясняет Сандра - эстонская активистка движения Fridays For Future (англ. „Пятницы за будущее“ - прим. ред.). Только так, говорит девушка, мы сможем начать компенсировать некоторые из серьезных последствий климатического кризиса.
В чем смысл такого активизма?
Привлечение внимания к проблемам - ключевая задача активистов. „В результате наших действий люди наконец-то заговорили о нашем послании и наших требованиях“, - уверенно говорит в популярном в TikTok и Твиттере видео одна из девушек, обливших супом картину Ван Гога.
В международном журнале The Conversation профессор Кафедры когнитивной психологии в Бристольским университете опубликовал анализ влияния деятельности активистов на восприятие общественностью проблемы, к которой они пытаются привлечь внимание.
В статье под названием „Just Stop Oil: отвращают ли радикальные протесты общественность от проблемы?“ профессор пишет следующее: „Протест играет определенную роль в формировании повестки дня. Он не обязательно говорит людям, что думать, но влияет на то, о чем они думают. Хорошим примером являются прошлогодние протесты Insulate Britain (серия протестов в 2021 году. Активисты требовали чтобы правительство улучшило теплоизоляцию всего социального жилья в Великобритании к 2025 году. Активисты блокировали проезжие части. - прим. ред)“.
В течение нескольких месяцев после начала протестов 13 сентября 2021 года, по словам профессора, количество упоминаний слова „изоляция“ в печатных СМИ Великобритании удвоилось.
Забастовки, шествия, протесты - это нормально в странах Западной Европы, считает член правления партии „Зеленые Эстонии“ Йоханна Мария Тыугу. „К сожалению, наша журналистика не очень восприимчива к этим темам“, - говорит она. Журналисты, по мнению Йоханнны, идут по пути сенсаций.
„По этой причине и вылили суп на картины, так как это привлекает гораздо больше внимания, чем когда мы говорим о том, что популяции животных во всем мире сократились почти на 70% всего за 50 лет“, - говорит политик.
„По образованию я семиотик и культурный теоретик, - рассказывает Йоханна. - Я вижу, что суть протеста в целом состоит в том, что человек приходит на место, эти действием он привлекает внимание к чему-то другому. Например, перед российским посольством вышли женщины, сняли штаны и вылили кровь себе между ног. Их посыл был в том, чтобы защитить украинских женщин и детей от изнасилований. При этом они не сделали каких-то „реальных“ действий. Они не поехали физически в Украину, не защитили кого-то от изнасилования. Но они вынесли эту тему на повестку дня“.
Член правления партии „Зеленые Эстонии“ Йоханна Мария Тыугу говорит, что внутри партии у них нет коллективной позиции по теме деятельности активистов Just Stop Oil в Великобритании. „В нашей партии есть разные мнения, - сообщает она. - Но нас объединяет то, что мы все хотим, чтобы о проблемах окружающей среды можно было реально говорить и без подобных поступков“. Как она добавила, акции могут произойти снова.
“Я это высказала сразу после произошедшего - все будет становиться только хуже, - говорит политик. - Может даже произойти настоящий терроризм. Я совершенно точно это не поддерживаю, но это начнет происходить. Потому что мы не видим изменений в политике, мы не видим изменений в обществе. Я хочу подчеркнуть, что я сама это не поддерживаю и не считаю действия правильными. В то же время, я не считаю правильной ту политику, касающуюся окружающей среды, которая ведется сейчас“.
Эстонские активисты разделяют беспокойство относительно изменения климата
Активистка Fridays For Future (далее - FFF) Сандра считает, что действия активистов в Великобритании обусловлены тем, что компании и правительство не выполняют обещаний по сокращению выбросов парниковых газов. Как объясняет девушка, предпринятые действия глав компаний были минимальными или показными.
„Различные группы климатических активистов, ученых и экспертов по охране окружающей среды говорят об этой проблеме на протяжении десятилетий, их голоса много раз пытались заглушить из-за влияния богатых в обществе, - считает активистка. - Поскольку изменение климата уже на пороге, многие экосистемы находятся на грани краха, а будущее кажется еще ужаснее, различные группы активистов заново открывают способы донести эти знания до общества“.
Все активисты пытаются решить одну и ту же проблему - экономика не должна быть основана на ископаемом топливе. Мы должны прекратить его использование, сократить потребление и производство, считает Сандра.
Девушка напоминает и о том, что провокационные действия со стороны активистов - это не новшество. В пример она приводит действия суфражисток во времена, когда у женщин даже не было права голоса.
„Суфражистка Эмили Дэвидсон была арестована девять раз, семь раз объявляла голодовку и 49 раз ее кормили насильно, - вспоминает Сандра. - В конце концов, Дэвидсон погибла во время очередной акции, встав на пути у лошадей во время скачек. Считается, что она хотела прикрепить к лошади флаг суфражисток“.
Just Stop Oil и Fridays for Future - разные организации, но они решают схожую проблему, говорит активистка.
„Вылитый на картину Ван Гога томатный суп невероятно встревожил людей. При этом, их не беспокоит угроза благополучию будущих поколений, потеря миллиардами людей своих домов, социальное неравенство и элитарное правительство“, - удивляется девушка.
Сандра говорит, что активисты не могут сказать, что именно поможет донести до общества серьезность проблемы изменения климата. „У каждого человека и организации есть свои инструменты, - рассуждает Сандра. - Осуждая чужие средства, мы лишь показываем отсутствие сочувствия и прославляем то, что скрыто за стеклом и что большинство все равно не увидит своими глазами“.