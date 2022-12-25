„Это повторится“. Почему активисты обливают супом дорогие картины? Рассказывают „Зеленые Эстонии“

Забастовки, шествия, протесты - это нормально в странах Западной Европы, считает член правления партии „Зеленые Эстонии“ Йоханна Мария Тыугу. „К сожалению, наша журналистика не очень восприимчива к этим темам“, - говорит она. Журналисты, по мнению Йоханнны, идут по пути сенсаций.

В статье под названием „Just Stop Oil: отвращают ли радикальные протесты общественность от проблемы?“ профессор пишет следующее: „Протест играет определенную роль в формировании повестки дня. Он не обязательно говорит людям, что думать, но влияет на то, о чем они думают. Хорошим примером являются прошлогодние протесты Insulate Britain (серия протестов в 2021 году. Активисты требовали чтобы правительство улучшило теплоизоляцию всего социального жилья в Великобритании к 2025 году. Активисты блокировали проезжие части. - прим. ред)“.

Участники Just Stop Oil борются за то, чтобы правительство Великобритании прекратило инвестировать в нефтяную промышленность, объясняет Сандра - эстонская активистка движения Fridays For Future (англ. „Пятницы за будущее“ - прим. ред.). Только так, говорит девушка , мы сможем начать компенсировать некоторые из серьезных последствий климатического кризиса.

Прогремевшая на всю Европу акция организации Just Stop Oil , когда супом была облита картина Ван Гога, шокировала общественность. Акция стала одним из самых громких событий уходящего года. В эстонских СМИ эта тема постепенно сошла на нет, хотя активисты движения в Великобритании по-прежнему продолжают протестовать.

„По этой причине и вылили суп на картины, так как это привлекает гораздо больше внимания, чем когда мы говорим о том, что популяции животных во всем мире сократились почти на 70% всего за 50 лет“, - говорит политик.



„По образованию я семиотик и культурный теоретик, - рассказывает Йоханна. - Я вижу, что суть протеста в целом состоит в том, что человек приходит на место, эти действием он привлекает внимание к чему-то другому. Например, перед российским посольством вышли женщины, сняли штаны и вылили кровь себе между ног. Их посыл был в том, чтобы защитить украинских женщин и детей от изнасилований. При этом они не сделали каких-то „реальных“ действий. Они не поехали физически в Украину, не защитили кого-то от изнасилования. Но они вынесли эту тему на повестку дня“.

Член правления партии „Зеленые Эстонии“ Йоханна Мария Тыугу говорит, что внутри партии у них нет коллективной позиции по теме деятельности активистов Just Stop Oil в Великобритании. „В нашей партии есть разные мнения, - сообщает она. - Но нас объединяет то, что мы все хотим, чтобы о проблемах окружающей среды можно было реально говорить и без подобных поступков“. Как она добавила, акции могут произойти снова.

“Я это высказала сразу после произошедшего - все будет становиться только хуже, - говорит политик. - Может даже произойти настоящий терроризм. Я совершенно точно это не поддерживаю, но это начнет происходить. Потому что мы не видим изменений в политике, мы не видим изменений в обществе. Я хочу подчеркнуть, что я сама это не поддерживаю и не считаю действия правильными. В то же время, я не считаю правильной ту политику, касающуюся окружающей среды, которая ведется сейчас“.

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