07.12.2022, 18:32
Уехал к родственникам и пропал: полиция просит помощи в поисках мужчины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Калева, который пропал из своего дома в Ляэне-Вирумаа.
Последний раз Калева видели в субботу, 3 декабря, в Тарту, откуда он должен был поехать к близним родственникам в Пылва, но туда не добрался.
Мужчина и раньше подобным образом пропадал из дома.
Приметы: рост около 175 см, был одет в красные рабочие брюки на подтяжках, красную легкую куртку, с собой имеет рюкзак.
Полиция просит всех, кто видел Калева или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.