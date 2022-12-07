В Нарве повысят плату за обучение в школах по интересам

Ежемесячная учебная плата в спортивных школах и школах по интересам, а также ежемесячная плата за участие танцевальных кружков и коллективов, взимаемая Домом культуры „Ругодив“ увеличится в среднем на 4 евро или 24%. Повышение цен на услуги, предоставляемые Нарвским спортивным центром в среднем вырастет на 11% и коснется в основном посещения тренажерного зала.

Новые расценки на услуги учреждений и величина учебной платы будут опубликованы в инфосистеме Нарвской городской управы (dokregister.narva.ee), а также будут доступны непосредственно в учреждениях. Все учреждения образования по интересам продолжат совместную работу с Департаментом социальной помощи. Это означает, что родители, как и ранее, смогут при обоснованной необходимости ходатайствовать об освобождении от учебной платы.

„За счет увеличения учебной платы Нарвская городская управа в следующем году планирует повысить минимальную месячную заработную плату руководителям кружков, организаторам деятельности по интересам и инструкторам по плаванию в муниципальных учреждениях с 1125 евро до 1400 евро“, - сказала исполняющая обязанности руководителя Отдела культуры города Лариса Дегель.

В подведомстве отдела Культуры Нарвы находится 8 учреждений образования по интересам и досуга: Нарвский ДК Ругодив, Спортивный центр, Спортивные школы Паэмурру и Энергия, Художественная школа, Музыкальная школа, Дом детского творчества и Клуб юных моряков. Последние массовые повышения оплаты учреждений образования по интересам и досуга в Нарве состоялись в октябре 2022 года. Тогда из-за роста цен на коммунальные услуги учебная плата в муниципальных учреждениях культуры, спорта и школах по интересам города Нарвы в среднем увеличилась на 2,20 евро или 20 % в месяц.