Умер боксерский рефери, дисквалифицировавший Тайсона за откушенное ухо

В 2002 году Лейн перенёс тяжёлый инсульт, после которого остался частично парализованным и не мог говорить. По словам его сына, знаменитый рефери ушел из жизни в окружении членов семьи в родном городе в штате Невада.

„Его общее состояние значительно ухудшилось. Это был быстрый уход. Ему было комфортно, и он был окружён своей семьёй. Мы никогда не знали, сколько ему осталось. Нам казалось, что мы всё время готовились к этому, но к этому невозможно подготовиться.

У нас были замечательные последние пару дней с ним. Он ненавидел похороны. Мы можем устроить какие-то проводы, празднование в баре или что-то в этом роде, но не традиционные похороны“, — приводит слова Томми Лэйна, сына Миллса, RGJ.

В 1960 году Миллс выиграл титул чемпиона NCAA в полусреднем весе и чуть не попал в олимпийскую сборную. Его профессиональный рекорд был 10-1.

Миллс Лейн обслуживал многие крупнейшие бои с 1970-х по 1990-е годы. Он был наиболее известен по поединку между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом в 1997 году на MGM Grand в Лас-Вегасе, в котором Тайсон откусил часть уха Холифилда.