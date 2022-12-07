Умер боксерский рефери, дисквалифицировавший Тайсона за откушенное ухо
Член Зала славы бокса американский рефери Миллс Лейн, который судил знаменитый поединок между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом, в котором Тайсон откусил у своего соперника кусочек уха, скончался в возрасте 85 лет.
В 2002 году Лейн перенёс тяжёлый инсульт, после которого остался частично парализованным и не мог говорить. По словам его сына, знаменитый рефери ушел из жизни в окружении членов семьи в родном городе в штате Невада.
„Его общее состояние значительно ухудшилось. Это был быстрый уход. Ему было комфортно, и он был окружён своей семьёй. Мы никогда не знали, сколько ему осталось. Нам казалось, что мы всё время готовились к этому, но к этому невозможно подготовиться.
У нас были замечательные последние пару дней с ним. Он ненавидел похороны. Мы можем устроить какие-то проводы, празднование в баре или что-то в этом роде, но не традиционные похороны“, — приводит слова Томми Лэйна, сына Миллса, RGJ.
В 1960 году Миллс выиграл титул чемпиона NCAA в полусреднем весе и чуть не попал в олимпийскую сборную. Его профессиональный рекорд был 10-1.
Миллс Лейн обслуживал многие крупнейшие бои с 1970-х по 1990-е годы. Он был наиболее известен по поединку между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом в 1997 году на MGM Grand в Лас-Вегасе, в котором Тайсон откусил часть уха Холифилда.