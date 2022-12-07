Российские неонацистские боевики предлагают жителям Эстонии шпионить за солдатами

Помимо этого, „Русич“ призывал проживающих в странах Латвии, Литвы и Эстонии присылать координаты мест расположения пограничных постов, камер наблюдения, данные о движении патрулей, а также расположение вышек связи на приграничных районах и координаты складов горюче-смазочных материалов.

Полностью пост выглядит так.

Кто такие ДШРГ Русич?

Диверсионно-штурмовая разведывательная группа „Русич“ была основана в Санкт-Петербурге в 2014 году. Это добровольческий отряд, в чьих рядах состоят люди с неонацистскими взглядами. Возглавляет ее Алексей Мильчаков.

В интервью Егору Просвирнину Алексей Мильчаков заявил, что для него первично заниматься любимым делом, а именно убивать противника ради России. Также Мильчаков фотографировался на фоне искалеченных тел украинских военных, а телеграм-канал отряда открыто призывал пытать украинских военнопленных и убивать мирных жителей.

„Русичи“ принимали участие в военных действиях на Донбассе с июня 2014, воюя против ВСУ и украинского батальона „Айдар». В июле 2015, в соцсетях появилось сообщение о выводе „русичей“ из Донбасса. В 2017 году боевики из ДШРГ „Русич“ принимали участие в Сирийской кампании. В апреле 2022 года боевиков сфотографировали у села Плетневка в Харьковской области.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.











