Как старые советские дроны смогли поразить аэродромы в глубине России?

Аэропорт Курска расположен в черте города, примерно в семи километрах к востоку от центра. До украинской границы оттуда - около 100 километров по прямой. От аэродрома Энгельс-2 до ближайшей территории, контролируемой ВСУ, больше 500 километров. От рязанского Дягилево до границы Украины - более 450 километров.

Более логичной выглядит версия о том, что Украина смогла создать новый беспилотник с большой дальностью и полезной нагрузкой. Об этом уже говорили представители украинской промышленности. Подробностей об этом проекте в открытых источниках нет.

С технической точки зрения такое решение выглядит если не невероятным, то как минимум трудноосуществимым, поскольку Ту-141 - довольно старый аппарат, созданный для решения других задач, и приспособить его для подобных ударов было бы непросто.

Не все подробности этих ударов известны, но применение старых советских беспилотников, если эта версия подтвердится, крайне неожиданно, поскольку именно для борьбы с такими аппаратами, по идее, должна быть организована противовоздушная оборона подобных объектов.

О том, что „реактивные беспилотные летательные аппараты советского производства“ - это Ту-141 „Стриж“, сообщили российские милитаристские телеграм-каналы, первым был корреспондент „Комсомольской правды“ Александр Коц.

Там утверждают, что беспилотники были сбиты, а их обломки „незначительно повредили обшивку двух самолетов“, а также убили трех военных авиатехников и ранили четырех.

„Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами (БЛА) советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области“, - заявили в минобороны.

Днем в понедельник, 5 декабря, минобороны России признало факт атаки беспилотников на военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях утром того же дня. Во вторник неизвестный беспилотник нанес удар по аэропорту Курска, который используют и военные. По словам губернатора Романа Старовойта, удар пришелся по „нефтенакопителю“, он загорелся.

Компоновка обоих беспилотников, вероятно, допускала замену разведывательной аппаратуры на боевую часть. Первый отсек был съемным, и, скорее всего, смонтировать там взрывчатку и взрыватель было несложно, учитывая, что в Украине имеется производство сложных крылатых ракет, есть специалисты и необходимое оборудование.

Дальности Ту-141 в 1000 километров с лихвой хватило бы для ударов по аэродромам в Энгельсе и Дягилево, не говоря уже о Курске.

В результате беспилотник получился довольно удачным, и когда в 1970 году он пошел в серию, военные заказчики умерили свои требования к „Стрижу“, который в конце концов стал фактически увеличенной копией „Рейса“ с большей дальностью и большими возможностями для оснащения разведывательной аппаратурой.

Это означает, что „Рейс“ расстояние в 450 километров преодолеть не мог.

„Рейс“, чьи задачи были скромнее, создавался как более простая модель с постоянной крейсерской скоростью 950 километров в час для ведения разведки на глубину 60-70 километров. Общая дальность его полета составляла 180 километров, но это - в случае полета в один конец. Изначально дрон предполагалось возвращать.

Изначально „Стриж“ задумывался военными для дерзких разведывательных рейдов. Предполагалось, что аппарат будет прорываться над линией фронта на сверхзвуковой скорости (>1230 км/ч), вести разведку на удалении в несколько сотен километров, а затем таким же способом прорываться обратно.

Оба аппарата были созданы в КБ Туполева в 1960-х годах. В конструкторском бюро с конца 1950-х разрабатывали серию беспилотных аппаратов, среди которых были стратегические сверхзвуковые разведчики и дроны-камикадзе. Однако в более или менее крупное серийное производство пошли только „Стриж“ и „Рейс“.

ВСУ также используют советский БПЛА Ту-143 „Рейс“, он отличается от „Стрижа“ главным образом меньшими размерами и дальностью.

Единственный беспилотник, который сохранился в украинских войсках с советских времен и обладает достаточной дальностью для поражения целей на таком удалении, - Ту-141.

Сложнее обстоит дело с системой навигации и, что особенно важно, наведения на цель (это две разные системы).

Оба беспилотника (Ту-141, в частности) были автономными, то есть управлялись не внешним оператором, а при помощи бортового компьютера - автоматической бортовой системы управления АБСу-143. Она включала в себя инерциальную систему навигации - проще говоря, автопилот.

Задачей дрона-разведчика было пролететь над определенным районом, фотографируя „по площадям“, а не отдельные небольшие объекты. Отклонение в несколько десятков метров вряд ли было критичным, при том что на расстоянии в сотни километров отклонение возрастало и могло стать довольно большим.

Даже возвращение и посадка не требовали большой точности - „Стриж“ садился при помощи парашюта, и достаточно было выбрать для этого большую поляну.

При этом во время удара по аэродрому Дягилево, судя по фотографиям, которые оказались в интернете, беспилотник взорвался поблизости от бомбардировщика Ту-22М3 на стоянке. Это подтверждается и спутниковым снимком ImageSat, на котором видны следы пожара у одного из бомбардировщиков.

По неподтвержденной информации, на аэродроме Энгельс-2 были повреждены два бомбардировщика Ту-95 (возможно, именно они фигурируют в заявлении минобороны). Однако на спутниковых снимках сильных повреждений у самолетов не заметно.

Судя по фотографиям из Дягилево, беспилотник промахнулся мимо самолета всего на несколько метров. Это означает, что КВО (круговое вероятное отклонение, иными словами, точность) у него соответствовало хорошей современной крылатой ракете.

Система навигации Ту-141 обеспечить такую точность, скорее всего, не смогла бы. Но она и не должна этим заниматься.

В ракетах и высокоточных снарядах обычно используются две разные системы. Одна, навигационная, отвечает за доставку ракеты к цели. Это может быть система спутниковой навигации или инерционная, или обе вместе. С их помощью ракета добирается до района, где расположен объект, который надо поразить.