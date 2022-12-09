Роскошные автомобили и дорогие квартиры: смотрите, какое имущество эстонских кибербизнесменов было арестовано

В Таллинне уже третью неделю находятся под стражей 37-летние граждане Эстонии, предприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко.

В рейтинге самых богатых людей по версии Äripäev Турыгин занимает 42 место (у него почти 110 миллионов евро), Потапенко с активами почти на 73 миллиона евро занимает 63 место.

Министерство юстиции США подозревает Турыгина, Потапенко и их четырех коллег в кибермошенничестве. Иностранные инвесторы, ставшие жертвами „надувательства“, по данным американцев, потеряли в общей сложности около 530 миллионов евро.

В распоряжении „Экспресса“ имеется обвинительное заключение, поданное федеральными прокурорами США в суд Сиэтла.

Обвинительное заключение содержит более пяти страниц и включает в себя список имущества, принадлежащего Турыгину и Потапенко. Среди прочего, в нем значатся дома, квартиры и земельные участки в центре Таллинна, в Пирита, в волости Раэ, а также в деревне Катасе в Алутагузе.

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