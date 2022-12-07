Названа лучшая школа страны в области языкового погружения

Также на мероприятии было объявлено дело года в области языкового погружения - это продвижение языкового погружения, создание и распространение материалов в социальных сетях. В этой деятельности преуспели Марет Вандель из Таллиннской гимназии Мустйыэ, Силья Ристи из школы Костивере и Нелли Кулдмаа из волостного самоуправления Алутагузе. На портале e-Koolikott можно найти материалы или видеозаписи уроков, созданные ими, а на странице языкового погружения - полезные ссылки на рабочие таблицы и мероприятия, поддерживающие изучение предметов на эстонском языке.

На церемонии награждения министр образования и науки Тынис Лукас поблагодарил всех, кто в течение многих лет проделал большую работу по развитию сети учебных заведений с языковым погружением и методологии языкового погружения. „Люди, работающие в этой сфере, - это профессионалы в своей области, которые всецело поддерживают языковое погружение и работают вместе, помогая друг другу. Языковое погружение до сих пор помогало нам в продвижении изучения эстонского языка, а в будущем останется в числе методик изучения языка“, - сказал министр.

Таллиннская Паэская гимназия была удостоена звания учебного заведения года в области языкового погружения как защитник эстонского языка и многоязычия, создатель и распространитель новых решений и эффективный разработчик программы языкового погружения. Славянская основная школа Кохтла-Ярве была номинирована за то, что школа высоко оценивает программу языкового погружения при формировании видения будущего школы. Айре Рясса из Славянской основной школы Кохтла-Ярве также была номинирована как учитель года в области языкового погружения.

Награды в области языкового погружения присуждаются уже в десятый раз. С помощью наград мы отмечаем учебные заведения, связанные с программой, и их представителей, которые внесли значительный вклад в реализацию и развитие программы языкового погружения и работу сети учебных заведений с языковым погружением.