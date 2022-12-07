ФОТО | Таллинн завалило снегом. Вице-мэр Владимир Свет: зима не бывает легкой, но мы к этому готовы

На сегодняшней пресс-конференции горуправы руководство города коснулось и темы уборки снега. Последние дни шел снег, и по состоянию на утро сегодняшнего дня толщина снежного покрова в Таллинне составила около 15 см. При этом, по прогнозу горуправы, к пятнице толщина снежнего покрова вырастет до 25 сантиметров.

Вице-мэр Владимир Свет неоднократно во время пресс-конференции подчеркивал, что город делает всё от него зависящее, чтобы снег был с улиц убран. По его словам, вся городская снегоуборочная техника работает на полных оборотах, - все 134 снегоуборочные машины, а также 47 бригад по ручной уборке.

То, что машины сгребают и высыпают снег с проезжей части на тротуары, Свет на пресс-конференции не коментировал, он сказал, что если горожане замечают проблемную улицу, следует дать об этом знать городским властям. „Рекомендую сообщить точный адрес“, - сказал вице-мэр. По словам Света, в ходе уборки снега особое внимание обращается на пешеходные переходы, тротуары и автобусные остановки.

Если вы заметили, что где-то в городе слишком много снега, скользко или сложно передвигаться, то можно об этом сообщить по телефону 14410.

Свет рассказал на пресс-конференции, что плотный снегопад уже привел к тому, что некоторые партнеры города по обслуживанию улиц были оштрафованы. Как сообщил вице-мэр, уже было выписано штрафов на 80 000 евро за плохую уборку снега. „Зима не бывает простой, но мы уверены, что наши партнеры к этому готовы“, - сказал он и добавил, что при необходимости фирмам-уборщикам делаются напоминания.

Свет отметил, что собственники недвижимости обязаны убирать дороги, которые находятся на их территории.