Государство продолжит размещать военных беженцев на пароме

Генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу сказала, что Эстония очень хорошо справляется с задачей по приему беженцев, размещая нуждающихся в помощи в человеческих условиях. „Расселение беженцев на пароме поначалу вызывало противоречивые чувства. Однако жизнь показала, что это решение оправдало себя. Наше сотрудничество с Tallink проходит гладко, на пароме людям обеспечены безопасные условия и имеется хороший доступ к необходимым как детям, так и взрослым услугам“, - сказала Марипуу. „Это решение снискало внимание и международной общественности как образцовое. Естественно, корабль не является лучшим местом для долговременного проживания семьи, но как краткосрочный и безопасный вариант предоставления крыши над головой справляется хорошо“, - добавила она.

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене говорит, что экипаж в течение уже 8 месяцев прикладывает все усилия для того, чтобы сбежавшие от ужасов войны граждане Украины чувствовали себя у нас как можно более безопасно и были окружены заботой.

„На протяжении этих месяцев все мы старались сделать необходимые беженцам услуги как можно более доступными, а также предлагать им занятия, которые помогли бы им в том числе психологически пережить эти тяжелые времена. Мы рады, что мы сможем продолжить сотрудничество с нашим хорошим партнером в лице Департамента социального страхования, поскольку продолжаем верить, что в нынешних условиях и по сравнению со многими другими вариантами, паром является лучшим решением для временного размещения“, - добавил он.

Департамент социального страхования в рамках тендера искал партнера для заключения договора о временном размещении не менее 2000 военных беженцев.

Новый договор с Tallink будет подписан на шесть месяцев с возможностью помесячного продления максимально на два месяца.