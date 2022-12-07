Кая Каллас - на пятом месте в списке самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Урсула фон дер Ляйен не называла никаких имен, когда говорила: „Мы должны были прислушаться к тем, кто знает Путина“. Однако председатель Европейской комиссии, скорее всего, имела в виду Каю Каллас. Мало кто из европейских лидеров так решительно, четко и последовательно, как премьер-министр Эстонии, обозначал угрозы, исходящие от авторитарного Кремля. И в то время, когда западноевропейские страны пересматривают свою стратегию в отношении России, жестокое вторжение в Украину послужило подтверждением позиции Эстонии по отношению к Москве.

45-летняя Каллас давно осознает угрозу, которую может представлять Россия, в том числе для энергетической безопасности. Поэтому, когда краны стали перекрывать, Эстония оказалась к этому готова. Во время обсуждения санкций голос премьер-министра, мать которой была депортирована в Сибирь советской властью, был одним из самых громких и эффективных. За год до вторжения Москвы в Украину она уже призывала ввести санкции против российских чиновников в связи с нарушениями прав человека, в частности, отравлением лидера оппозиции Алексея Навального. Она также занимает жесткую позицию в отношении Китая, как выступая за альтернативы пекинской инициативе „Один пояс и один путь“, так и в целом. С момента вступления в должность в 2021 году она увеличила расходы на оборону - благодаря этому Эстония остается одной из немногих европейских стран, выходящих за рамки обязательств НАТО по выделению на эту сферу двух процентов ВВП.