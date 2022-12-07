Кая Каллас - на пятом месте в списке самых влиятельных людей Европы по версии Politico(14)
В ежегодном списке самых влиятельных деятелей Европы, который готовит издание Politico, премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась на пятом месте.
Урсула фон дер Ляйен не называла никаких имен, когда говорила: „Мы должны были прислушаться к тем, кто знает Путина“. Однако председатель Европейской комиссии, скорее всего, имела в виду Каю Каллас. Мало кто из европейских лидеров так решительно, четко и последовательно, как премьер-министр Эстонии, обозначал угрозы, исходящие от авторитарного Кремля. И в то время, когда западноевропейские страны пересматривают свою стратегию в отношении России, жестокое вторжение в Украину послужило подтверждением позиции Эстонии по отношению к Москве.
45-летняя Каллас давно осознает угрозу, которую может представлять Россия, в том числе для энергетической безопасности. Поэтому, когда краны стали перекрывать, Эстония оказалась к этому готова. Во время обсуждения санкций голос премьер-министра, мать которой была депортирована в Сибирь советской властью, был одним из самых громких и эффективных. За год до вторжения Москвы в Украину она уже призывала ввести санкции против российских чиновников в связи с нарушениями прав человека, в частности, отравлением лидера оппозиции Алексея Навального. Она также занимает жесткую позицию в отношении Китая, как выступая за альтернативы пекинской инициативе „Один пояс и один путь“, так и в целом. С момента вступления в должность в 2021 году она увеличила расходы на оборону - благодаря этому Эстония остается одной из немногих европейских стран, выходящих за рамки обязательств НАТО по выделению на эту сферу двух процентов ВВП.
Возможность сказать „я же говорила“ обеспечила Каллас большим влиянием и в Брюсселе, и на мировом уровне. „К нам прислушиваются, и это прекрасно“, - сказала она в интервью Politico в начале этого года. Будучи прекрасным оратором, она говорит о европейской геополитике в суровых, нравоучительных выражениях с пафосом, который с трудом удается имитировать таким, казалось бы, влиятельным лидерам, как Олаф Шольц.