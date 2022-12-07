ОФИЦИАЛЬНО | Отт Тянак вернулся в британскую команду „М-Спорт“

Тянак впервые присоединился к „М-Спорт“ в 2011 году, а уже в следующем сезоне оказался на подиуме в составе „М-Спорт“. В последний раз Тянак выступал за „М-Спорт“ в 2017 году, когда он одержал победы на двух этапах и занял третье место в общем зачете сезона.

„М-Спорт — это место, которое воспитало меня как гонщика, и место, которое преподало мне все тяжелые уроки и опыт, чтобы стать игроком высшего уровня в чемпионате мира по ралли. С тех пор как я стал чемпионом мира, мне не удавалось защитить титул, и я не смогу примириться с собой, пока не сделаю это“, — сказал Тянак в пресс-релизе „М-Спорт“.

„Я много разговаривал с Малкольмом (владельцем М-Спорт Малкольмом Уилсоном), и мы определенно разделяем амбиции на предстоящий сезон. Это будет большой вызов для нас, но я знаю людей в Довенби Холл, знаю, на что они способны, и с их страстью отдать все, что у них есть, мы сможем побороться за чемпионство. Я счастлив вернуться в команду „М-Спорт“, и в следующем году мы выложимся по полной“, — добавил Тянак.

„Я очень рад снова видеть Отта на базе Довенби Холл. Я внимательно следил за его карьерой практически с самого начала. Я очень счастлив, что смог стать частью его великих достижений“, — сказал Малкольм Уилсон, генеральный директор „М-Спорт“.

Отт Тянак за свою профессиональную карьеру выиграл 17 этапов Кубка мира по ралли. В 2017 году он выиграл два ралли с „М-Спорт“. Затем он десять раз одержал победу с Toyota и стал чемпионом мира в 2019 году. За последние три года Тянак ездил на Hyundai и выиграл в общей сложности пять ралли. В завершившемся сезоне Тянак занял второе место в общем годовом зачете.

Новый сезон чемпионата мира 2023 года стартует с Ралли Монте-Карло, которое состоится с 19 по 22 января.

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