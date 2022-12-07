ЧП и криминал
07.12.2022, 13:56

ФОТО | В Кадриорге загорелся балкон пятиэтажного дома

 (2)

Сегодня днем в столичном районе Кадриорг загорелся балкон пятиэтажного жилого дома.

В 13:17 Спасательный департамент получил сообщение, что в Кадриорге горит балкон пятиэтажного жилого дома. В 13:22 первые спасатели были на месте и начали работы по тушению.

По данным спасателей, горел балкон четвертого этажа, и, по предварительным данным, возгорание могло начаться из-за использования на балконе гриль-устройства.

Точная причина устанавливается.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, поскольку в квартиру огонь не проник.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии