ФОТО | В Кадриорге загорелся балкон пятиэтажного дома

В 13:17 Спасательный департамент получил сообщение, что в Кадриорге горит балкон пятиэтажного жилого дома. В 13:22 первые спасатели были на месте и начали работы по тушению.

По данным спасателей, горел балкон четвертого этажа, и, по предварительным данным, возгорание могло начаться из-за использования на балконе гриль-устройства.

Точная причина устанавливается.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, поскольку в квартиру огонь не проник.