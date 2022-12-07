ЧП и криминал
07.12.2022, 13:05

Пропавшего в Таллинне 10-летнего мальчика нашел сосед

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 10-летнего Ингмара, который сегодня убежал из школы в Пыхья-Таллинне.

В полицию сегодня поступило сообщение, что 10-летний мальчик убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика не было телефона, и без посторонней помощи он мог попасть в беду. Ингмар мог передвигаться и на автобусе, поэтому полицейские патрули искали его повсюду в Таллинне.

Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что сосед заметил мерзнущего мальчика поблизости от дома и сообщил об этом в полицию.

К настоящему моменту Ингмар в безопасности дома с близкими.

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