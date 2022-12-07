Пропавшего в Таллинне 10-летнего мальчика нашел сосед

В полицию сегодня поступило сообщение, что 10-летний мальчик убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика не было телефона, и без посторонней помощи он мог попасть в беду. Ингмар мог передвигаться и на автобусе, поэтому полицейские патрули искали его повсюду в Таллинне.