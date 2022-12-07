07.12.2022, 13:05
Пропавшего в Таллинне 10-летнего мальчика нашел сосед(1)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просила помощи в выяснении местонахождения 10-летнего Ингмара, который сегодня убежал из школы в Пыхья-Таллинне.
В полицию сегодня поступило сообщение, что 10-летний мальчик убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика не было телефона, и без посторонней помощи он мог попасть в беду. Ингмар мог передвигаться и на автобусе, поэтому полицейские патрули искали его повсюду в Таллинне.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что сосед заметил мерзнущего мальчика поблизости от дома и сообщил об этом в полицию.
К настоящему моменту Ингмар в безопасности дома с близкими.