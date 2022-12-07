07.12.2022, 13:05
ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Таллинне 10-летнего мальчика
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 10-летнего Ингмара, который сегодня убежал из школы в Пыхья-Таллинне.
В полицию сегодня поступило сообщение, что 10-летний мальчик убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика нет телефона, и без посторонней помощи он может попасть в беду. Ингмар может передвигаться и на автобусе, поэтому полицейские патрули сейчас ищут его повсюду в Таллинне.
Рост Ингмара - примерно 130 см, он худощавого телосложения, у него светлые волосы и карие глаза. На мальчике полосатая кофта, на ногах черные сапоги.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Ингмара или кто его где-то видел, сообщить об этом по номеру 112.