Олег Самородний: решение по „Дождю“ было правильным. Надо уважать законы страны, в которой живешь

Некоторое время назад я писал о том, что деятельность т.н. либерально-демократических российских медиа за границей ничем хорошим не закончится. В качестве одного из примеров я приводил телеканал „Дождь“, который очень быстро после начала своего вещания в Латвии оскандалился. Тогда руководящая работница „Дождя“ Екатерина Котрикадзе подвергла сомнению целесообразность сноса в странах Балтии „красных монументов“.

И вот недавно еще один скандал, связанный с „Дождем“, перерос в нечто куда более серьезное. Напомню, что один из журналистов этого телеканала в прямом эфире сообщил, что редакция „Дождя“ по мере своих возможностей помогает оснащать всем необходимым россиян мобилизованных в армию для участия в войне против Украины.