Мнение
07.12.2022, 21:13

Олег Самородний: решение по „Дождю“ было правильным. Надо уважать законы страны, в которой живешь

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Олег Самородний
журналист
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

Решение властей Латвии перекрыть кислород вещавшему из Риги телеканалу „Дождь“ является единственно верным. Работающие там люди не способны понять, что их государство ведет преступную войну, считает журналист Олег Самородний.

Некоторое время назад я писал о том, что деятельность т.н. либерально-демократических российских медиа за границей ничем хорошим не закончится. В качестве одного из примеров я приводил телеканал „Дождь“, который очень быстро после начала своего вещания в Латвии оскандалился. Тогда руководящая работница „Дождя“ Екатерина Котрикадзе подвергла сомнению целесообразность сноса в странах Балтии „красных монументов“.

И вот недавно еще один скандал, связанный с „Дождем“, перерос в нечто куда более серьезное. Напомню, что один из журналистов этого телеканала в прямом эфире сообщил, что редакция „Дождя“ по мере своих возможностей помогает оснащать всем необходимым россиян мобилизованных в армию для участия в войне против Украины.

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