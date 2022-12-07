Вышел вместо Роналду и затмил его. Кто он, новый герой Португалии на ЧМ?

После этого карьера молодого таланта забуксовала из-за повышенной конкуренции в нападении: пришел Роман Яремчук и вернулся Дарвин Нуньес. Тем не менее в нынешнем сезоне клуб вновь доверился парню и не прогадал: он помог „Бенфике“ пройти квалификацию ЛЧ (4 мяча и 2 голевых паса в 4 матчах) и забил один гол во время группового этапа, а в чемпионате и вовсе выбил суперстатистику — 9 голов и 3 паса в 11 матчах.

Карьера в сборной у парня тоже развивается стремительно: три года назад он становился лучшим бомбардиром ЧЕ U-19 в Армении, а теперь феерит на взрослом ЧМ в Катаре. При этом дебют Рамуша за основную сборную состоялся только 3 недели назад!

Главное отличие Рамуша от Роналду — альтруизм. „Больше всего я люблю играть на острие нападения. Однако не стоит думать, что футболист на этой позиции нужен лишь для того, чтобы забивать. Это старый взгляд на эту позицию, который, к счастью, в последнее время становится все более непопулярным. Сейчас важно, чтобы нападающий все время „оставался в игре“ и помогал партнерам там, где требуется: прессинговал, страховал, выполнял другие задачи. Мне это нравится“, — признавался Рамуш.

Еще одна фишка Рамуша — необычное празднование голов. Свои забитые мячи он сопровождает жестами в стиле Суареса: изображает стрельбу из пистолетов. Тем не менее к уругвайцу это празднование не имеет никакого отношения: „Я всегда забивал много голов и как-то мой отец сказал: „Гонсалу, тебе нужно празднование, которое бы отождествляло тебя“. Потом я поговорил с одноклубниками перед игрой: они хорошенько подумали и попросили меня сделать „пистолеты“, если забью. В итоге я забил и с тех пор всегда праздновал только так“.