Таллинну передан титул Спортивной столицы Европы-2025
Во вторник вечером в Брюсселе президент организации ACES of Europe Жан Франческо Лупаттелли передал титул Спортивной столицы Европы 2025 года мэру Таллинна Михаилу Кылварту.
По словам члена правления организации ACES of Europe Йоханнеса Андре де Жу, присвоение титула Спортивной столицы Европы – это признание и награда для города, в котором отмечена выдающаяся организация спортивной жизни, которая достойна внимания на общеевропейском уровне. „Таллинн достоин титула Спортивной столицы Европы, в честь чего в 2025 году пройдет множество различных мероприятий и программ. Надеюсь, что в процессе подготовки к 2025 году, а также во время проведения богатой программы Спортивной столицы, Таллинн найдет новые направления и возможности для развития сферы спорта, которые можно будет применять и в дальнейшем“.
По словам мэра Михаила Кылварта, почетный титул Спортивной столицы Европы город делит как награду за вклад в развитие сферы спорта со всеми спортсменами, тренерами и всеми увлеченными спортом людьми. „Так же как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд и командная работа. И все же высокое звание предполагает и большую ответственность – титул Спортивной столицы Европы наделяет нас ролью проводника в области спорта и активного образа жизни на общеевропейском уровне, - сказал Кылварт. – В Таллинне мы с должным вниманием относимся к развитию общественного спорта и для этого у нас создана современная и разнообразная инфраструктура. Теперь перед нами открывается возможность поучаствовать в развитии общественного спорта на общеевропейском уровне, и мы с благодарностью принимаем такое доверие“.
По словам мэра, Таллинн уже приступил к подготовке, чтобы с достоинством нести титул Спортивной столицы Европы 2025. „Нашей целью является организация различных спортивных мероприятий и занятий на протяжении всего года, чтобы они были интересны и для спортсменов, и для болельщиков, - отметил Кылварт. – В будущем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы. Чтобы сформировать здоровое общество, которое с вниманием относится к экологии, мы должны поддерживать бережное отношение к окружающей среде и активный образ жизни. Однако работать ради этих целей необходимо последовательно и долго; именно на это будут направлены усилия Таллинна не только в будущем году, но и в последующие годы“.
Таллинн представил заявку на титул Спортивной столицы Европы 2025 года как город, развивающий спорт, а также продвигающий здоровый и активный образ жизни. В заявке был дан основательный обзор деятельности Таллинна в сфере спорта, имеющейся инфраструктуры, а также планов на будущее. Комиссия, оценивающая соответствие необходимым критериям, решила, что Таллинн достоин носить титул Спортивной столицы Европы и может быть примером для остальных европейских городов.
Титул Спортивной столицы Европы передается начиная с 2001 года, также выбирают спортивные столицы и города на мировом и региональном уровне (среди городов, островов, общин, населенных пунктов). В Эстонии титул спортивного города Европы в 2020 году носил Курессааре, в 2021 – Эльва, в 2022 – Раквере. Спортивной столицей Европы в 2021 году была Малага, а в нынешнем году – Гаага, в следующем году ею станет Глазго, а в 2024 году – Женева.
Накануне торжественного мероприятия, в ходе которого был передан титул, представители Таллиннской делегации вице-мэр Вадим Белобровцев и заместитель руководителя департамента культуры и спорта Айво Нормак ознакомились с организацией спортивной жизни в Брюсселе. Курирующий сферы спорта и климата вице-мэр Бенуа Хеллингс рассказал о деятельности в области спорта, планах и задачах. Было единодушно отмечено, что нынешний энергетический кризис стал вызовом для всех предлагающих услуги в области спорта учреждений и предприятий. Также обсудили, как при постоянном росте численности населения обеспечить доступность занятий спортом как можно большему числу заинтересованных.