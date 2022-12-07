Таллинну передан титул Спортивной столицы Европы-2025

По словам члена правления организации ACES of Europe Йоханнеса Андре де Жу, присвоение титула Спортивной столицы Европы – это признание и награда для города, в котором отмечена выдающаяся организация спортивной жизни, которая достойна внимания на общеевропейском уровне. „Таллинн достоин титула Спортивной столицы Европы, в честь чего в 2025 году пройдет множество различных мероприятий и программ. Надеюсь, что в процессе подготовки к 2025 году, а также во время проведения богатой программы Спортивной столицы, Таллинн найдет новые направления и возможности для развития сферы спорта, которые можно будет применять и в дальнейшем“.

По словам мэра Михаила Кылварта, почетный титул Спортивной столицы Европы город делит как награду за вклад в развитие сферы спорта со всеми спортсменами, тренерами и всеми увлеченными спортом людьми. „Так же как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд и командная работа. И все же высокое звание предполагает и большую ответственность – титул Спортивной столицы Европы наделяет нас ролью проводника в области спорта и активного образа жизни на общеевропейском уровне, - сказал Кылварт. – В Таллинне мы с должным вниманием относимся к развитию общественного спорта и для этого у нас создана современная и разнообразная инфраструктура. Теперь перед нами открывается возможность поучаствовать в развитии общественного спорта на общеевропейском уровне, и мы с благодарностью принимаем такое доверие“.