Российский солдат: Украину решили закидать нашими трупами

„Одни орут, что им стыдно быть русскими, и ноют об этом на весь мир, сидя в уюте и тепле. Стыдно быть русским? Так убейся, урод! Стыдно из-за войны? Так иди и добивайся от властей окончания войны! - пишет Павел Филатьев. - Другие орут о том, что мы великая страна и весь мир хочет нас уничтожить, но при этом делать ничего для нее они не хотят, они не хотят быть гражданами своей страны, не хотят влиять на политику внутри нее, не хотят ничего, клея эти Z на стекло своего импортного авто. Ты решил, что внес свой вклад в победу? Собирайся и беги на фронт, урод, только перед этим вспомни, что говорили наши предки, а они поднимали тост не только „за победу“ но и такой, как „лишь бы не было войны“...