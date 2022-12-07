Премьер Латвии: мы поддерживаем российских журналистов в эмиграции. Но те, кто здесь работают, должны соблюдать наши законы

На просьбу оценить решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) аннулировать латвийскую лицензию российского независимого медиа „ Дождь “, премьер ответил, что у него до сих пор не было возможности ознакомиться с отчетом Службы государственной безопасности, на которое это решение совета опиралось, сообщает агентство LETA.

В целом Кариньш считает, что для оценки подобных случаев в Латвии существует учреждение, осуществляющее надзор за масс-медиа, и следящее за тем, чтобы работающие в стране масс-медиа соблюдали в своей деятельности действующие законы и другие нормативные акты. „В данном случае надзирающий за масс-медиа орган считает, что не соблюдали. У нас правовое государство, и у медиа есть возможность обратиться в суд. Комментировать дальше я действительно не хочу“, — сказал Кариньш. И добавил, что орган, надзирающий за масс-медиа, независим, и он не хочет вмешиваться в его деятельность.