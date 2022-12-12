В суд из-за девяти евро: клиент пожаловался на спортивный центр из-за плохих банных услуг

В иске, поданном против SA Paide Spordikeskus, указано, что 22 августа прошлого года в E-Piim Spordihall „в помывочном отделении, несмотря на неоднократные обращения к администратору, вода оставалась холодной“. Как утверждал истец, в спортхолле и прежде „температура в парной была низкой и неустойчивой, в моечном отделении отсутствовала горячая вода, в раздевалке держалась низкая температура и пол был постоянно холодным“.