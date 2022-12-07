Рекорды ЧМ: от простых (лучшие бомбардиры и вратари) до уникальных (знали, что Мюллер пробегал 84 км?)

Яркая игра Мбаппе – хороший повод напомнить о других рекордах чемпионатов мира. И командных, и индивидуальных. Начнем с простого.

•‎ Из шести ассистов Пеле на ЧМ-1970 два он сделал в финале против Италии.

•‎ Сразу у семи голкиперов одинаковый результат – 5 сухих матчей за один ЧМ. Мы расставили их в хронологическом порядке, но зафиксируем: самая длинная серия без пропущенных голов в минутах – у Вальтера Дзенги. На ЧМ-1990 он не пропускал 517 минут. •‎ Фабьен Бартез обладатель сразу двух вратарских достижений. Он не только сыграл пять матчей на ноль в рамках одного турнира, но и стал вторым вратарем с десятью матчами без пропущенных на ЧМ (матчи на ноль были в 1998-м, 2002-м и 2006-м). Первый – Питер Шилтон.

От личных рекордов переходим к командным.

•‎ В 1954-м в составе Венгрии играл Шандор Кошич, забивший 11 из 27 голов сборной. Правда, победить сборную ФРГ в финале не удалось. После того, как венгры забили два гола к 8 минуте матча, они сами пропустили два в следующие десять. В конце игры Хельмут Ран оформил дубль и вырвал победу для немцев.

•‎ Нужно много голов на ЧМ? Зовите сборную Венгрии. В 1982 они устроили самый крупный погром в истории. После 3:0 в первом тайме венгры забили 7 голов во втором. Ласло Кишш стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЧМ – уложился за 7 минут.

•‎ Всего в промежутке с 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола. Иронично, но из группы венгры тогда не вышли – стали только третьими, не выиграв в двух других матчах у Аргентины и Бельгии.

‎ 4 из 5 самых результативных ЧМ – в XXI веке. У ЧМ-2022 пока что отличный темп – 134 забитых (2,58 за игру). Есть шансы ворваться в топ-5.

Возможно, вас уже слегка утомили цифры. Держите еще немного.