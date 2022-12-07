При пожаре в многоквартирном доме погибли трое мужчин

До обнаружения пожар продолжался долгое время, дверь квартиры уже наполовину сгорела, и огонь распространялся через стену в соседнюю пустующую квартиру и в квартиру сверху. В заполненной густым дымом квартире сверху спасатели нашли еще одного погибшего мужчину. По информации домашнего консультирования спасателей, жильцы квартиры на первом этаже часто употребляли алкоголь и имели обыкновение курить в комнате.