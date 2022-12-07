Жена Роналду назвала позором отсутствие мужа в стартовом составе сборной

Отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии является позором. Об этом написала жена форварда Джорджина Родригес на своей странице в Instagram.



„Поздравляю Португалию. Пока 11 футболистов пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Какой позор не иметь возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут“, — написала Родригес.



Она добавила, что на протяжении игры болельщики не переставали спрашивать о Роналду и выкрикивать его имя. „Пусть Бог и твой дорогой друг Фернанду продолжат радовать нас, — написала Джорджина, не указав ком идет речь, однако так зовут главного тренера португальцев — Фернанду Сантуш.