Жена Роналду назвала позором отсутствие мужа в стартовом составе сборной(2)
Джорджина Родригес поздравила португальцев с выходом в 1/4 финала мирового первенства, но осталась недовольна тем, что Криштиану Роналду не вышел на поле с первых минут.
Отсутствие Криштиану Роналду в стартовом составе сборной Португалии является позором. Об этом написала жена форварда Джорджина Родригес на своей странице в Instagram.
„Поздравляю Португалию. Пока 11 футболистов пели гимн, все взгляды были прикованы к тебе. Какой позор не иметь возможности насладиться лучшим игроком мира в течение 90 минут“, — написала Родригес.
Она добавила, что на протяжении игры болельщики не переставали спрашивать о Роналду и выкрикивать его имя. „Пусть Бог и твой дорогой друг Фернанду продолжат радовать нас, — написала Джорджина, не указав ком идет речь, однако так зовут главного тренера португальцев — Фернанду Сантуш.
Накануне португальцы разгромили швейцарцев в матче 1/8 финала мирового первенства со счетом 6:1. Роналду впервые в своей карьере не вышел с первых минут в матче плей-офф чемпионата мира или Европы. В четвертьфинале турнира Португалия сыграет с Марокко. Встреча запланирована на 10 декабря.
Роналду является одним из самых титулованных футболистов в истории, он пять раз становился обладателем „Золотого мяча“, столько же раз победителем Лиги чемпионов, один раз чемпионом Европы.
Источник - РБК