Можно ли оказаться на войне, поехав в Ивангород на заправку?
Президент России подписал указ, согласно которому призывать в Российскую армию теперь будут и тех, кто постоянно живет за пределами РФ. Поскольку 36% нарвитян имеют российское гражданство, у многих возникает вопрос: а нет ли опасности мужчине с красным паспортом поехать в Ивангород и попасть там под призыв или мобилизацию? В вопросе разбирается gazeta.ee.
Мобилизация (не)завершена
Руководители России заявляли, что частичная мобилизация завершена 1 ноября. Но указа о её окончании президент Путин не подписывал, а из Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации следует, что остановить мобилизацию или распустить мобилизованных по домам может только президент РФ. Значит, российское Министерство обороны имеет право в любой момент продолжить мобилизацию. Хотя это не означает, что так и будет сделано.
Стоит отметить, что с 1 ноября в РФ проходит осенний призыв в армию, который отложили на конец года, поскольку, очевидно, военкоматы не справлялись одновременно с обычным призывом и с мобилизацией. Осенний призыв официально завершается 31 декабря.
Издание „Важные истории“, ссылаясь на свои источники, близкие к ФСБ и Генштабу РФ, сообщило, что российское военно-политическое руководство планирует в дальнейшем отправлять на фронт не мобилизованных, а срочников. Мобилизация официально не завершается, поскольку, этот правовой режим позволяет свободно использовать срочников без ограничения по времени.
Представители украинских властей заявляли, что ожидают новой волны мобилизации в РФ. Одни украинские спикеры прогнозировали её в январе, другие – уже в декабре. Так, в воскресенье генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке заявил, что скрытая мобилизация продолжится в России с 10 декабря.
Достоверность тех или иных прогнозов сейчас проверить невозможно.
Граждан РФ из Эстонии будут призывать в Российскую армию
По данным Департамента полиции и погранохраны, которые приводит Postimees, в Эстонии живут 37 тысяч мужчин с российским паспортом старше 18 лет. Ранее живущие в Эстонии граждане РФ, по российскому законодательству, не могли призываться в российскую армию.
Но 14 ноября президент России подписал указ, согласно которому граждане РФ с двойным гражданством или с видом на жительство в другом государстве, также должны проходить службу по призыву. Речь именно о призыве, а не о мобилизации.
Указ касается только призыва в мирное время. Но сейчас, хотя война в самом разгаре и объявлена мобилизация, военное положение не введено, и формально в России мирное время.
Скорее всего, военкомат о вас не знает
Система учёта военнообязанных в России мало изменилась с советского времени. Гражданин должен встать на учёт в военкомат по месту жительства, а в случае переезда – обновить регистрацию в военкомате на новом месте жительства. Воинским учётом также должен заниматься работодатель, а военный билет необходим в России при устройстве на работу.
То есть, граждане РФ, которые не служили в советской или российской армии и сами не встали на учёт в каком-либо российском военкомате, не жили и не работали в России после 91-го года, не могут получить повестку по почте. С точки зрения всей российской призывной системы этих людей просто не существует.
Базы данных военкоматов не связаны с другими государственными базами данных в РФ. Как отмечали после начала мобилизации многие российские СМИ, даже переезд на соседнюю улицу в России (с официальной пропиской) приводит к тому, что военкомат теряет человека из виду.
Поэтому, если житель Эстонии всё же получил советский или российский военный билет, но после этого переезжал (тем более на территории Эстонии), повестка не придёт ему по почте. Хотя сама повестка может быть выписана и даже куда-то отправлена.
Так, латвийская Служба госбезопасности, сообщила, что несколько человек, которые раньше жили в России, получили повестки по своим старым российским адресам.
В запасе числятся те, кто встал в России или СССР на воинский учёт в военкомате и получил военный билет. Остальных граждан РФ для российских военкоматов как бы не существует.
Как разъяснило посольство Российской Федерации в Таллинне в ответ на запрос „Нарвской газеты“, состоящие на воинском учёте в РФ должны сняться с него самостоятельно:
„Граждане России, которые постоянно проживают за пределами Российской Федерации больше шести месяцев, воинскому учету и, соответственно, призыву на воинскую службу в рамках частичной мобилизации не подлежат.
При этом важно иметь в виду, что при выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны сняться с него. Российские граждане, которые убыли за границу, не снявшись с воинского учета в военном комиссариате по месту регистрации, могут получить повестку о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации“.
На прошлой неделе Владимир Путин распорядился создать единую электронную базу данных всех военнообязанных, куда, по всей видимости, могут попасть и жители Эстонии с российским гражданством, в том числе молодёжь, которая никакого отношения к российской армии не имела. Новая система учёта военнообязанных должна заработать 1 апреля 2024 года.
Повестки прохожим
По закону, повестка вручается призывнику или мобилизованному лично в руки под роспись. Вручать её может только сотрудник военкомата или представитель работодателя, который отвечает за учёт военнообязанных на своём предприятии. Повестка, найденная в почтовом ящике, юридически ничтожна.
Но плохо работающий воинский учёт в России, очевидно, пытаются компенсировать вручением повесток буквально прохожим. В прессе и соцсетях в октябре было множество видео, на которых полицейские, сотрудники военкоматов и даже волонтёры с неясным правовым статусом вручают повестки людям в метро, на предприятиях и даже в подъездах многоэтажек.
Вероятность попасть на такое „мероприятие“ была очень мала, но всё же существовала для жителя Эстонии с российским гражданством, которые приехал в Россию, например, заправить автомобиль или пройтись по магазинам.
Повестка предписывает явиться в военкомат. Случаев, когда мужчину прямо с улицы отправляют в российскую воинскую часть, в прессе на данный момент найти не удалось, хотя во Вторую чеченскую войну такое не было редкостью.
Если мобилизация всё-таки продолжится, то выписанная прямо на улице бумажная повестка не помешает сразу вернуться в Эстонию – о ней не будут знать ни российские, ни эстонские пограничники (по крайней мере, некоторое время). Но представитель МВД Эстонии заявил: если живущий в Эстонии гражданин РФ будет участвовать в боевых действиях на Украине, обратно домой его уже не пустят.