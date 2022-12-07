Можно ли оказаться на войне, поехав в Ивангород на заправку?

Указ касается только призыва в мирное время. Но сейчас, хотя война в самом разгаре и объявлена мобилизация, военное положение не введено, и формально в России мирное время.

Но 14 ноября президент России подписал указ, согласно которому граждане РФ с двойным гражданством или с видом на жительство в другом государстве, также должны проходить службу по призыву. Речь именно о призыве, а не о мобилизации.

По данным Департамента полиции и погранохраны, которые приводит Postimees, в Эстонии живут 37 тысяч мужчин с российским паспортом старше 18 лет. Ранее живущие в Эстонии граждане РФ, по российскому законодательству, не могли призываться в российскую армию.

Представители украинских властей заявляли, что ожидают новой волны мобилизации в РФ. Одни украинские спикеры прогнозировали её в январе, другие – уже в декабре. Так, в воскресенье генштаб ВСУ в своей ежедневной сводке заявил, что скрытая мобилизация продолжится в России с 10 декабря.

Издание „Важные истории“, ссылаясь на свои источники, близкие к ФСБ и Генштабу РФ, сообщило, что российское военно-политическое руководство планирует в дальнейшем отправлять на фронт не мобилизованных, а срочников. Мобилизация официально не завершается, поскольку, этот правовой режим позволяет свободно использовать срочников без ограничения по времени.

Стоит отметить, что с 1 ноября в РФ проходит осенний призыв в армию, который отложили на конец года, поскольку, очевидно, военкоматы не справлялись одновременно с обычным призывом и с мобилизацией. Осенний призыв официально завершается 31 декабря.

Руководители России заявляли, что частичная мобилизация завершена 1 ноября. Но указа о её окончании президент Путин не подписывал, а из Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации следует, что остановить мобилизацию или распустить мобилизованных по домам может только президент РФ. Значит, российское Министерство обороны имеет право в любой момент продолжить мобилизацию. Хотя это не означает, что так и будет сделано.

Скорее всего, военкомат о вас не знает

Система учёта военнообязанных в России мало изменилась с советского времени. Гражданин должен встать на учёт в военкомат по месту жительства, а в случае переезда – обновить регистрацию в военкомате на новом месте жительства. Воинским учётом также должен заниматься работодатель, а военный билет необходим в России при устройстве на работу.

То есть, граждане РФ, которые не служили в советской или российской армии и сами не встали на учёт в каком-либо российском военкомате, не жили и не работали в России после 91-го года, не могут получить повестку по почте. С точки зрения всей российской призывной системы этих людей просто не существует.

Базы данных военкоматов не связаны с другими государственными базами данных в РФ. Как отмечали после начала мобилизации многие российские СМИ, даже переезд на соседнюю улицу в России (с официальной пропиской) приводит к тому, что военкомат теряет человека из виду.

Поэтому, если житель Эстонии всё же получил советский или российский военный билет, но после этого переезжал (тем более на территории Эстонии), повестка не придёт ему по почте. Хотя сама повестка может быть выписана и даже куда-то отправлена.

Так, латвийская Служба госбезопасности, сообщила, что несколько человек, которые раньше жили в России, получили повестки по своим старым российским адресам.

В запасе числятся те, кто встал в России или СССР на воинский учёт в военкомате и получил военный билет. Остальных граждан РФ для российских военкоматов как бы не существует.

Как разъяснило посольство Российской Федерации в Таллинне в ответ на запрос „Нарвской газеты“, состоящие на воинском учёте в РФ должны сняться с него самостоятельно:

„Граждане России, которые постоянно проживают за пределами Российской Федерации больше шести месяцев, воинскому учету и, соответственно, призыву на воинскую службу в рамках частичной мобилизации не подлежат.