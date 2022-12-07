Департамент проверил новогодние гирлянды: половина не соответствовала требованиям безопасности. Смотрите, какие!

Результаты тестирования показали, что больше всего проблем возникло с блоками проводов. Несоответствующие устройства в основном имели меньшую, чем разрешено, площадь поперечного сечения питающего кабеля, несоответствие изоляции кабелей, а в одном из продуктов отсутствовала соответствующая защита от натяжения, которая предназначена для предотвращения отрыва силового кабеля от устройства.

Также были проблемы со структурной прочностью блоков управления гирляндой, которые можно было относительно легко открыть и без инструментов, что обеспечило доступ к находящимся под напряжением частям.

Также имел место случай, когда маркировка вводила в заблуждение, согласно указанной маркировке устройство, предназначенное для внутренних условий, якобы могло использоваться и на открытом воздухе. Все описанные дефекты могут привести к поражению электрическим током, а также способствовать возгоранию.

Несоответствующим требованиям оказались 3 изделия:

световая занавеска 300 LED IP 44 5,5 м

световой шар 50 LED

световая цепочка 100 LED 8 м

„Обращаем внимание, что безопаснее использовать низковольтные новогодние гирлянды, работающие от батареек или от источника питания, поскольку такие изделия пробуждают интерес у детей. При использовании рождественских гирлянд вы должны следовать указаниям руководства пользователя, и на улице использовать гирлянды, предназначенные исключительно для наружных условий“, — сказала руководитель отдела безопасности товаров TTJA, Яна Балютис-Кютт.

В отношении компаний, которые продавали не соответствующие требованиям рождественские гирлянды, были возбуждены административные дела.