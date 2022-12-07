07.12.2022, 07:24
Norstat: Партия реформ сохраняет солидный отрыв от EKRE
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным последнего опроса, проведенного Институтом общественных исследований и фирмой Norstat, самой популярной политической силой страны остается Партия реформ, которую поддерживают 33,6% избирателей.
На втором месте находится EKRE - 24%, замыкает тройку Центристская партия, ее рейтинг равен 16,7%.
По сравнению с предыдущей неделей больших изменений в популярности этих партии не произошло, а если посмотреть на рейтинги месячной давности, то поддержка реформистов выросла на один процент, а центристов - на три, при этом популярность EKRE снизилась на 3,4%.
За тройкой лидеров следуют Eesti 200, которую поддерживает 9,6% избирателей, Isamaa - 6,8%, Социал-демократическая партия - 6,7%, „Зеленых“ поддерживают 1,3%, а партию „Правые“ - 0,7%.