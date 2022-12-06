Кая Каллас: мы не сможем помогать новой волне украинских беженцев на прежнем уровне

„Если посмотреть, как Россия бомбит гражданскую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру и пытается сделать жизнь в Украине совершенно невозможной, то все склоняются к тому, что будет следующая волна беженцев. Интересно то, что до настоящего времени такого не произошло, мы не видим в цифрах, что идет новая волна. Мы говорили с Финляндией, что мы действительно больше не в состоянии таким образом помогать беженцам из Украины, и финны сказали, что они могут принимать больше“, - сообщила Каллас.

„Я не представляю, что мы можем сказать беженцам на границе: возвращайтесь назад. Мы можем сказать: мы не можем вам помочь на таком уровне, как помогали раньше, а, например, Финляндия может помочь лучше. Важно то, что мы направляем помощь Украине, чтобы помочь людям в Украине, чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, создать там возможности для жизни, чтобы люди не должны были уезжать оттуда. Все это мы, естественно, делаем. Но я все время говорю, что мы до настоящего времени мы были великодушными, помогая находящейся в беде Украине. И я горжусь людьми Эстонии, которые открыли свои сердца. Естественно, что у всего есть границы, и если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда другие могут сделать больше“, - сказала руководитель эстонского правительства.