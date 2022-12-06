ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (286-й день) | В Курской и Белгородской областях создают отряды территориальной обороны
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В ночь на 6 декабря российские силы обстреляли пригород Запорожья, сообщил председатель областной военной администрации Александр Старух. По его словам, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал, указал Старух.
Минувшей ночью российские войска вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, сообщил утром глава областной военной администрации Валентин Резниченко. „Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и деревни прилетели около 50 вражеских снарядов. Обошлось без погибших и раненых“,
По утренней информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские подразделения отразили российские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области. ВС РФ продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. Кроме того, россияне выпустили по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и „Калибр“, при этом более 60 российских ракет уничтожено украинскими подразделениями ПВО, отмечается далее. Кроме того, за сутки российские войска нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня, заявили в ВСУ.
Вопрос о создании независимого суда или трибунала для расследования преступлений в ходе войны в Украине обсуждается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме The Wall Street Journal CEO Council в Вашингтоне. По его словам, информация о военных преступлениях, доказательства их совершения собираются „различными способами“, „украинцы сами это делают“. „Важно, чтобы Украина могла - при необходимости - осуществлять преследование в судебном порядке“, однако „мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации“, отметил глава Госдепартамента Соединенных Штатов. При этом, по его словам, обсуждается „вопрос о создании какого-то независимого суда, трибунала“. „Все это - на столе“, - констатировал Блинкен.
В районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, объяснив инцидент атакой беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет, экстренные службы работают над тушением пожара, добавил чиновник.
За минувшие сутки российские войска нанесли по Сумской области 84 удара, подвергнув обстрелам пять громад (территориальных общин), сообщил в Telegram-канале председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий. О жертвах не сообщается.
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки погибли около 510 россиян, воевавших против Украины. С начала полномасштабного российского вторжения этот показатель возрос до 92 200 человек, сообщается в Facebook. Кроме того, украинские силы уничтожили, среди прочего, 2929 российских танков (+5 за минувшие сутки), 5905 боевых бронированных машин (+5), 1915 артиллерийских систем (+1) и 1587 БПЛА оперативно-тактического уровня (+5), 592 крылатые ракеты (+61).
5 декабря российские силы убили трех мирных украинцев, еще 16 человек в результате российских атак получили ранения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом жертвами ВС РФ за минувшие сутки стали два человека в Запорожской области и один - в Харьковской. Больше всего раненых - 9 - зафиксировано в Донецкой области. Кроме того, сообщается о четырех получивших ранения в Запорожской области, двух - в Одесской и одном - в Херсонской.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными в формате „60 на 60“. „Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы“, - написал он в Telegram. По словам Ермака, среди вернувшихся в Украину - 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из „Азовстали“. „Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке“, - указал далее глава ОПУ.
Министры финансов стран ЕС не смогли договориться о новом пакете финансовой помощи Украине. „Ответственность за это несет Венгрия“, - заявил глава финансового ведомства Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) после заседания Совета ЕС в Брюсселе и раскритиковал позицию Будапешта. По его словам, венгерский министр блокировал принятие соответствующего решения, хотя его поддерживали остальные 26 стран ЕС. „Украина не может потерпеть поражение в той войне“, - подчеркнул немецкий министр. Поэтому Киеву следует предоставлять дальнейшую помощь, и ЕС должен быстро прийти к соглашению в этой связи, добавил Линднер.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в регионе отрядов территориальной обороны. „Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи“, - написал он в Telegram. По словам Гладкова, с участниками таких отрядов занимаются „опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт“. Они проводят „тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области“, сообщается далее.
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о наборе в народную дружину для охраны региона. „Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина „Патриот“. Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона“, - написал он в Telegram. Ранее в тот же день губернатор другой граничащей с Украиной области РФ - Белгородской - объявил о создании отрядов территориальной обороны. Обе области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подвергаются обстрелам.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после массированного российского обстрела украинской инфраструктуры 5 декабря в энергосистеме сохраняется дефицит на уровне 19% прогнозируемого потребления. „Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов. В то же время, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться“, - указал он в Telegram. По словам Шмыгаля, за последние месяцы в результате массированных российских атак получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.
Украинские официальные источники сообщают о ракетных ударах, нанесенных россиянами вечером во вторник по Кривому Рогу и Краматорску.
Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что ракетный удар был нанесен по некоему „объекту промышленной инфраструктуры“. Что это за объект, и есть пострадавшие, пока не сообщается.
Кривой Рог находится примерно в 80 км от ближайших российских позиций.
Городской совет Краматорска сообщает об ударе четырьмя ракетами и пишет в телеграм-канале, что пострадавших в результате удара нет, хотя повреждены четыре десятка частных домов.
Краматорск - административный центр Донецкой области Украины - постоянно подвергается обстрелам.