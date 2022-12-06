ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (286-й день) | В Курской и Белгородской областях создают отряды территориальной обороны

Вопрос о создании независимого суда или трибунала для расследования преступлений в ходе войны в Украине обсуждается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на форуме The Wall Street Journal CEO Council в Вашингтоне. По его словам, информация о военных преступлениях, доказательства их совершения собираются „различными способами“, „украинцы сами это делают“. „Важно, чтобы Украина могла - при необходимости - осуществлять преследование в судебном порядке“, однако „мы также поддерживаем усилия Международного уголовного суда по сбору доказательств и информации“, отметил глава Госдепартамента Соединенных Штатов. При этом, по его словам, обсуждается „вопрос о создании какого-то независимого суда, трибунала“. „Все это - на столе“, - констатировал Блинкен.

По утренней информации Генштаба ВСУ , за минувшие сутки украинские подразделения отразили российские атаки в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Бахмут, Андреевка, Яковлевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка Донецкой области. ВС РФ продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, указывается в утренней оперативной сводке в Facebook. Кроме того, россияне выпустили по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и „Калибр“, при этом более 60 российских ракет уничтожено украинскими подразделениями ПВО, отмечается далее. Кроме того, за сутки российские войска нанесли 17 авиационных ударов и совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня, заявили в ВСУ.

Минувшей ночью российские войска вновь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области , сообщил утром глава областной военной администрации Валентин Резниченко. „Россияне всю ночь держали под прицелом своей тяжелой артиллерии сам Никополь, Красногригорьевскую и Марганецкую общины. В мирные города и деревни прилетели около 50 вражеских снарядов. Обошлось без погибших и раненых“,

В ночь на 6 декабря российские силы обстреляли пригород Запорожья, сообщил председатель областной военной администрации Александр Старух. По его словам, повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал, указал Старух.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил об очередном обмене пленными в формате „60 на 60“. „Символично. В День ВСУ домой возвращаются 60 воинов вооруженных сил, Нацгвардии, ГПСУ - 58 мужчин и две женщины, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов. Это лучшая новость в день праздника, потому что герои должны быть живы“, - написал он в Telegram. По словам Ермака, среди вернувшихся в Украину - 34 защитника Мариуполя, в том числе 14 - из „Азовстали“. „Есть раненые, которые получат всю необходимую помощь в Украине. Есть те, кто содержался на российской территории, а также находившиеся в Еленовке“, - указал далее глава ОПУ.

5 декабря российские силы убили трех мирных украинцев, еще 16 человек в результате российских атак получили ранения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом жертвами ВС РФ за минувшие сутки стали два человека в Запорожской области и один - в Харьковской. Больше всего раненых - 9 - зафиксировано в Донецкой области. Кроме того, сообщается о четырех получивших ранения в Запорожской области, двух - в Одесской и одном - в Херсонской.

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки погибли около 510 россиян, воевавших против Украины. С начала полномасштабного российского вторжения этот показатель возрос до 92 200 человек, сообщается в Facebook. Кроме того, украинские силы уничтожили, среди прочего, 2929 российских танков (+5 за минувшие сутки), 5905 боевых бронированных машин (+5), 1915 артиллерийских систем (+1) и 1587 БПЛА оперативно-тактического уровня (+5), 592 крылатые ракеты (+61).

За минувшие сутки российские войска нанесли по Сумской области 84 удара , подвергнув обстрелам пять громад (территориальных общин), сообщил в Telegram-канале председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий. О жертвах не сообщается.

Министры финансов стран ЕС не смогли договориться о новом пакете финансовой помощи Украине. „Ответственность за это несет Венгрия“, - заявил глава финансового ведомства Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) после заседания Совета ЕС в Брюсселе и раскритиковал позицию Будапешта. По его словам, венгерский министр блокировал принятие соответствующего решения, хотя его поддерживали остальные 26 стран ЕС. „Украина не может потерпеть поражение в той войне“, - подчеркнул немецкий министр. Поэтому Киеву следует предоставлять дальнейшую помощь, и ЕС должен быстро прийти к соглашению в этой связи, добавил Линднер.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о создании в регионе отрядов территориальной обороны. „Формируем несколько батальонов тех, кто по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван вооруженными силами, но имеет боевой опыт и большое желание, в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи“, - написал он в Telegram. По словам Гладкова, с участниками таких отрядов занимаются „опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт“. Они проводят „тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области“, сообщается далее.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о наборе в народную дружину для охраны региона. „Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина „Патриот“. Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона“, - написал он в Telegram. Ранее в тот же день губернатор другой граничащей с Украиной области РФ - Белгородской - объявил о создании отрядов территориальной обороны. Обе области с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подвергаются обстрелам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что после массированного российского обстрела украинской инфраструктуры 5 декабря в энергосистеме сохраняется дефицит на уровне 19% прогнозируемого потребления. „Несмотря на попадание в отдельные объекты энергоинфраструктуры, энергетики обещают в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов. В то же время, дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться“, - указал он в Telegram. По словам Шмыгаля, за последние месяцы в результате массированных российских атак получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и более раза.

Украинские официальные источники сообщают о ракетных ударах, нанесенных россиянами вечером во вторник по Кривому Рогу и Краматорску.

Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщает, что ракетный удар был нанесен по некоему „объекту промышленной инфраструктуры“. Что это за объект, и есть пострадавшие, пока не сообщается.

Кривой Рог находится примерно в 80 км от ближайших российских позиций.

Городской совет Краматорска сообщает об ударе четырьмя ракетами и пишет в телеграм-канале, что пострадавших в результате удара нет, хотя повреждены четыре десятка частных домов.

Краматорск - административный центр Донецкой области Украины - постоянно подвергается обстрелам.