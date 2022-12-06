Новости Эстонии
06.12.2022, 20:07

Десятки человек заболели во время соревнований в Кяэрику. Некоторым пришлось обратиться в больницу

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Спортивная база Кяэрику
Спортивная база Кяэрику
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

В минувшие выходные в Кяэрику между эстонскими клубами по бадминтону прошли соревнования , которые были омрачены внезапной болезнью десятков участников, пишет Delfi.

В спортивном центре Кяэрику с 3 по 4 декабря прошел Кубок эстонских клубов ассоциации бадминтона, в котором приняли участие почти 200 спортсменов и любителей спорта. К сожалению, по состоянию на прошлую ночь стало известно, что у некоторых спортсменов после соревнований возникли проблемы с желудком и кишечником. У спортсменов была рвота и диарея - говорится в сообщении спортивного центра Кяэрику. „Нам также известно, что некоторым спортсменам и их спутникам, в том числе ребенку, пришлось обратиться в больницу за помощью“.

„Спортивный центр Кяэрику пообщался с большим количеством участников и тренеров, в том числе с организаторами соревнований, чтобы выяснить причины возникновения проблем со здоровьем. На сегодняшний день неизвестно, было ли это вспышкой вируса или пищевым отравлением. Спортивный центр серьезно относится к ситуации, и мы постарались выяснить, что из употребляемого в пищу могло привести к подобным последствиям.“

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