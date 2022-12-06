Десятки человек заболели во время соревнований в Кяэрику. Некоторым пришлось обратиться в больницу

„В спортивном центре Кяэрику с 3 по 4 декабря прошел Кубок эстонских клубов ассоциации бадминтона, в котором приняли участие почти 200 спортсменов и любителей спорта. К сожалению, по состоянию на прошлую ночь стало известно, что у некоторых спортсменов после соревнований возникли проблемы с желудком и кишечником. У спортсменов была рвота и диарея“ - говорится в сообщении спортивного центра Кяэрику. „Нам также известно, что некоторым спортсменам и их спутникам, в том числе ребенку, пришлось обратиться в больницу за помощью“.