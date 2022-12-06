The New York Times: беспилотники, атаковавшие российские аэродромы, были запущены из Украины

По крайней мере одну из атак координировала группа украинского спецназа, которая находилась вблизи российской базы и помогала наводить беспилотники на цель. При этом неясно, как она проникла на территорию РФ, отмечает газета.

Инциденты на аэродромах свидетельствуют о том, что Киев готов атаковать российские военные базы в глубоком тылу, пишет The New York Times. Кроме того, отмечается в статье, эти атаки показывают способность Украины наносить удары на больших расстояниях.

Газета называет эту операцию „самой дерзкой“ для украинской армии с начала войны. В свою очередь, британская разведка в своей ежедневной сводке пишет, что случившееся можно считать одним из наиболее стратегически значимых провалов России в организации охраны своих военных объектов.

Утром 5 декабря СМИ сообщили, что на аэродроме вблизи города Энгельс в Саратовской области упал беспилотник. В результате, как утверждалось, двое военнослужащих были ранены, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Почти одновременно с этим стало известно о взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью, из-за которого, по сообщениям СМИ, повреждения получил один из самолетов. Источники ТАСС заявляли о трех погибших и пяти пострадавших.

В тот же день российские войска нанесли новый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры на территории Украины, а к вечеру Минобороны РФ подтвердило украинскую атаку на аэродромы. В ведомстве заявили, что Украина таким образом пыталась вывести из строя российские самолеты дальней авиации.

По версии министерства, украинские беспилотники были перехвачены силами российской ПВО. В результате падения и взрыва аппаратов были „незначительно“ повреждены два самолета. Ведомство также подтвердило сообщения о гибели троих и ранении четверых военнослужащих РФ. На каком из аэродромов это произошло, из заявления Минобороны РФ неясно. Astra опубликовала имена троих погибших и пяти пострадавших на авиабазе Дягилево под Рязанью.